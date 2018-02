Rund 5.000 Drehtage hat es im vergangenen Jahr in Berlin gegeben - für Filme, die oftmals vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert wurden. Am Samstag feierte das Medienboard mit 1.800 geladenen Gästen die größte Party auf der Berlinale. Frauke Gust berichtet vom Pflichttermin der Filmbranche.

Über den roten Teppich kommen Schauspielerinnen in Highheels und Turnschuhen, in kurzen und langen Kleidern. Maischberger selbst trägt Hosen. "Ich war nie besonders auf Fleischbeschau aus. Ich bin jetzt 51 Jahre alt, mich betrifft das nicht", sagte Maischberger.

Nach den Debatten um Machtmissbrauch , um Kleiderordnung und die Nachfolge der Festivalleitung, die die Eröffnungsgala bestimmten, wird auf der Medienboard-Party vor allem gefeiert. "Es wird natürlich über MeToo gesprochen und über die Rolle der Frauen in der Branche", sagte Moderatorin Sandra Maischberger. "Abgesehen davon, ob sie angegraben werden oder nicht, wird gefragt, ob sie ordentlich beschäftigt werden." Doch #MeToo würde die Stimmung auf der diesjährigen Berlinale nicht prägen, so Maischberger.

Die meisten Männer tragen Anzüge. Til Schweiger kommt in Jeans und T-Shirt - und geht an Krücken. "Nächste Woche sind sie weg. Es ist keine lebensgefährliche Verletzung, mir geht es blendend", so Schweiger. "Ich komme hier seit elf Jahren her, weil wir mit dem Medienboard eine tolle Zusammenarbeit haben."

Zu Gast auf der Berlinale ist auch der Schauspieler Bjarne Mädel ("Tatortreiniger", "Stromberg"). Vor zwei Jahren war er mit dem Drama "24 Wochen" im Wettbewerb. Dieses Jahr ist alles anders. "Ich durfte gar nicht auf den roten Teppich. Ich wollte mit Florian Lukas rauf, aber wir durften nicht. Wir waren auch ein bisschen zu spät, da kam schon die Jury vorgefahren und es war alles abgesperrt", witzelt Mädel. "Da habe ich gedacht: Oh Gott, vor zwei Jahren warst du noch Star und jetzt bist du einfach Zuschauer. So schnell ist das Business, es ist hart."

Einer, der sich auf dem roten Teppich noch nicht so richtig zurecht findet, ist Bestsellerautor Sebastian Fitzek. Seine Krimis kommen demnächst auch ins Kino. Doch in der Filmwelt fühlt er sich noch nicht so richtig zu Hause. "Ich fühle mich völlig fehl am Platz, weil es sehr ungewohnt ist. Es ist wie Kino: Ich gucke mir das an und wundere mich dann, dass ich selbst mit drin bin. Es ist ein leicht schizophrenes Gefühl, wie es meine Protagonisten in meinen Büchern auch manchmal haben."



Ganz ruhig und gelassen bewegt sich dagegen Wim Wenders durch die Partymassen. Auch er hat die Kontroversen um #MeToo verfolgt. "Die Debatte ist gut und wichtig", findet Wenders. "Wenn ich einen Film mache, versuche ich alles, dass es ein ausgeglichenes Team ist. Nur dann wird auch der Film gut. Die Filme, die ich mit dem Männerdienst gemacht habe, kannst du vergessen."