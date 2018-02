Bild: Ricardo Vaz Palma

Berlinale als Serien-Fabrik - "Bad Banks": Hochglanz-Banken-Psycho-Mini-Serien-Premiere

21.02.18 | 17:42 Uhr

"4 Blocks" oder "Im Angesicht des Verbrechens" – in den vergangenen Jahren hat sich die Berlinale als Startrampe für deutsche Serien etabliert. Mit "Bad Banks" von Christian Schwochow geht das deutsche Serientreiben in die nächste Runde. Von Anna Wollner



Es sei richtig, dass sich die großen Festivals für moderne Serien öffnen, sagt Regisseur Christian Schwochow über den Serienhype auf der Berlinale. Sie seien "visuell und formal unheimlich hochwertig, unheimlich besonders und ergänzen den Kinofilm als Erzählform ." Es ist ein Hype, den er selbst befeuert, denn mit "Bad Banks" präsentiert Schwochow eines sechsteilige Mini-Psychothriller-Serie, die es in sich hat: Eine junge Frau auf dem Karriereweg ganz nach oben - und um sie herum Abgründe.

Er habe am Anfang fast nichts von dem verstanden, was im Drehbuch stand: "Die Finanzprodukte, die Bankenstrukturen, das war wie ein Buch mit sieben Siegeln. Selbst einfache Jobbezeichnungen muss ich heute immer wieder nachschlagen", entschuldigt sich Schwochow fast. Dabei ist er mittlerweile ein Experte auf dem Gebiet, hat für die Serie gemeinsam mit seinem Headautor Oliver Kienle mehrere Jahre recherchiert und stand – illegaler Weise – selbst in London bei Goldman und Sachs auf dem Trader-Floor.

Macht, Gier und Moral zwischen Frankfurt am Main, London und Luxemburg

Doch der Eintritt in die schillernde Welt des Investmentbankings blieb ihm lange versperrt. Seit der Krise von 2008 seien die Türen zu: "Wir haben ganz offizielle Anfragen gestellt, bei allen Großbanken und Kleinbanken. 100 Prozent haben abgelehnt." Dabei wollte er nur - unter Führung - eines der Bankenhäuser von innen sehen. "Denn eine Filiale der Sparkasse kann ich mir auch selber angucken."

Authentizität im Kreieren der Serienwelt, darauf kam es dem 39-jährigen Berliner Regisseur an. Ein Einsatz, der sich gelohnt hat, denn mit "Bad Banks" inszeniert Schwochow ein ständiges Spiel um Macht, Gier und Moral zwischen Frankfurt am Main, London und Luxemburg. Egal ob "Cat Bonds", riskante Investmentgeschäfte oder platzende Blasen, der Zuschauer soll und kann gar nicht alles verstehen. "Es gibt natürlich bestimmte Transaktionen, die man verstehen sollte, aber das entscheidende ist, was machen die Dinge mit den Figuren emotional und welche Handlung und Kettenreaktionen werden ausgelöst."

Nichts für nebenbei: Ambivalente Charaktere, kühl-rastloser Stil

"Bad Banks" kann man nicht nebenbei gucken, dafür passiert zu viel – auf allen Ebenen. Im Mittelpunkt steht die junge, hochbegabte Investementbankerin Jana Liekam, gespielt von der Berliner Schauspielerin Paula Beer (auf der Berlinale auch in "Transit" zu sehen), die in der ersten Folge wegen des Fehlers eines anderen gefeuert und Teil einer großen, internationalen Intrige wird. Dabei rutscht sie in die moralischen Abgründe der Finanzwelt.

Jede Figur, egal ob die zielstrebige Jana Liekam, die manipulative Bankerin Christelle Lebland (Désirée Nosbuch), Janas skrupelloser Mentor Gabriel Fenger (Barry Atsma) oder der schmierige wie unbarmherzige Finanzvorstand Quirin Sydow (Tobias Moretti) ist in sich ambivalent und handelt aus unterschiedlichem Antrieb. Alle zahlen mit einem hohen persönlichen Einsatz.

Drehbuchautoren Kienle und Schwochow haben weder einfache Antworten auf einfache Fragen noch einfache Lösungen. Die Charaktere sind so ambivalent wie das System für das sie arbeiten und für das sie bereit sind, bis an ihre moralischen und körperlichen Grenzen zu gehen – und diese zu überschreiten.

Eine Welt, in der Glanz und Abgrund nah beieinanderliegen

Über die Atmosphäre und einen visuell kühlen, rastlosen und getriebenen Stil entwickelt die Serie über die sechs Folgen eine ganze eigene, schnelle Dynamik. "Es ist vielleicht eine sehr direkte Übersetzung dieser Körperlichkeit, die ich bei den Recherchen gespürt habe", erklärt Schowoch seinen visuellen Ansatz. "Mir war es wichtig, dass es etwas fiebriges, etwas adrenalingetriebenes hat", denn so habe er diese Welt wahrgenommen. "Als eine wahnsinnig aufgeladene, mit unheimlichen Energien, in der die Leute teilweise Superkräfte zu haben scheinen, um zu überleben."

"Bad Banks" erzählt von einer Welt, in der Glanz und Abgrund nah beieinander liegen. All den Hochglanz, das Gold und Silber kontrastiert Schwochow mit dem Schmutz und Dreck der Branche, zeigt schonungslos die unangenehme und hässliche Seite. Es sind die menschlichen Abgründe, der stetige Adrenalinrausch, der Aufstieg und Fall seiner Protagonisten, die "Bad Banks" zu einer deutschen Serie werden lassen, die sich hinter der internationalen Konkurrenz nicht verstecken muss.

Am Dienstagnachmittag wurde die Produktion auf der Berlinale vorgestellt, ab nächster Woche ist sie erst auf Arte, dann im ZDF zu sehen. Und ab morgen schon online auf der Arte-Webseite.

