Film auf der Berlinale vorgestellt - Robert Pattinson erklärt Berlin seine Liebe

16.02.18 | 19:49 Uhr

Auch am Tag nach der Eröffnung wartet die Berlinale mit mindestens einem Star auf: Ex-Teenieschwarm Robert Pattinson erzählte von seiner Liebe zu Berlin und lobte die Lässigkeit des Filmfestivals. Auch zu #MeToo äußerte er sich.

Robert Pattinson hat in diesem Jahr wohl einen der höchsten Kreischfaktoren der Berlinale. Junge Frauen jubelten ihm am Freitagabend am roten Teppich entgegen, als er zur Premiere der Western-Parodie "Damsel" kam. Auch wenn er inzwischen ganz andere Filme macht, es ist ein Ruhm, der seit der "Twilight"-Saga anhält.

Das Publikum sei immer so enthusiastisch

Bei der Pressekonferenz zu "Damsel", der im Berlinale-Wettbewerb läuft, erzählte der 31-Jährige nicht nur von dem Spaß, den er beim Drehen hatte - er machte auch Berlin und der Berlinale eine Liebeserklärung. "Ich habe die Stadt Berlin immer geliebt." Und einen Film auf der Berlinale vorzustellen sei immer total aufregend, schwärmte Pattinson. "Die Berlinale ist immer etwas lässiger als andere Festivals", lobte er. Und auch die Zuschauer sind für den Weltstar immer wieder ein Reise nach Berlin wert: Das Publikum sei immer so enthusiastisch, so der 31-Jährige.

In "Damsel" spielt Pattinson einen naiven Tollpatsch, der seine "einzige und wahre Liebe" aus der Hand vermeintlicher Geiselgangster befreien will. Ob er auch selbst an die große Liebe glaube, wurde er auf der Pressekonferenz gefragt. "Nein" entgegnete er lachend. Die Liebe sei dann doch etwas komplizierter als bei der Filmfigur Samuel.

#MeToo: "Zeit des Schweigens ist vorbei"

Wie schon am Donnerstag bei der Eröffnung war bei der Pressekonferenz zu "Damsel" auch die #MeToo-Debatte Thema. Genau wie seine Filmpartnerin Mia Wasikowska begrüßte Pattinson, dass die Zeit des Schweigens endlich vorbei sei. Es gehöre zu den schrecklichsten Sachen überhaupt, wenn man eingeschüchtert und zum Schweigen gezwungen werde, betonte er. "Und es ist fantastisch, wenn ein Damm bricht."

Robert Pattinson auf der Berlinale - Mal wieder

Bild: dpa/Chesnokova Bereits das vierte Mal in Folge lässt sich Robert Pattionson auf der Berlinale blicken.

Bild: dpa/Gambarini In diesem Jahr kam er, um den Film "Damsel" zu präsentieren, in dem er die Hauptrolle übernommen hat. Und natürlich um sich von seinen Fans umlagern zu lassen.



Bild: dpa/Gambarini An seiner Seite agiert die australische Schauspielerin Mia Wasikowska. In der Komödie spielt sie seine Verlobte, die Pattinsons Figur vergeblich zu ehelichen versucht.



Bild: dpa/Aurore Nach vielen Jahren als Teenieschwarm wechselte der 31-jährige ins Charakterfach und wirkte erfolgreich in vielen Lowbudget und Independentproduktionen mit.

Bild: dpa Am Abend des 16.02 lief er mit gemeinsam Mia Wasikowska über den roten Teppich. Play Pause Fullscreen









Maulheld und Möchtegern-Macho

Mit Lob sparte Pattinson auch nicht für den Western-Parodie "Damsel" der Regie-Brüder David und Nathanael Zellner, in der er in seiner Rolle als Samuel als Maulheld und Möchtegern-Macho entlarvt wird. "Es ist oft schwierig, eine Komödie zu finden, die auch interessante Figuren hat. Hier ist es so. Es sind tolle Charaktere. Das hat mich angesprochen und mir viel Spaß gemacht", so der Schauspieler. Seine aus Australien stammende Filmpartnerin Wasikowska ergänzte: "Ich finde es sehr intelligent, wie hier männliche Projektionen ad absurdum geführt werden."



Sendung: Abendschau, 16.02.2018, 19.30 Uhr