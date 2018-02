Bild: links: imago/Clemens Niehaus, rechts: imago/Dave Bedrosian

US-Stars auf der Berlinale - Hollywood schickt seine Jungs

20.02.18 | 14:31 Uhr

Am Dienstag lassen sich auf der Berlinale auch endlich zwei Vertreter aus Hollywood blicken. Einer der beiden ist sich einer Bären-Trophäe schon sicher, der andere kann noch hoffen. Die Filme, die sie mitbringen, haben auf jeden Fall Potential.



Hollywood schickt am Dienstag zwei seiner Ableger nach Berlin, Joaquin Phoenix und Willem Dafoe. Phoenix ist im Wettbewerbs-Beitrag "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", zu Deutsch: "Keine Sorge, zu Fuß kommt er nicht weit", zu sehen. Regie führte Gus Van Sant ("Good Will Hunting", "Last Days", "MILK"). Phoenix spielt den querschnittsgelähmten US-amerikanischen Cartoonisten John Callahan (1951 - 2010). Der Film beruht auf dessen gleichnamigem autobiografischen Buch und konzentriert sich auf den Kampf des Künstlers gegen seine Alkoholsucht.



Ob in der Autobiografie aber alles stimme, weiß Van Sant selbst nicht so genau: "John hat selbst Teile seiner Geschichte erfunden. Er liebte es, Geschichten zu erzählen." Sie seien deshalb auch immer etwas misstrauisch gewesen. Es sei aber auch nicht so wichtig, ob Callahan tatsächlich einen getunten Hochgeschwindigkeitsrollstuhl wie im Film gehabt habe - was Van Sant weiß: "Er raste immer über die Straße an den Läden vorbei und hatte oft Unfälle. Das war seine Weise, Spaß zu haben - statt mit dem Skateboard."



Man kann fast froh sein, dass Phoenix überhaupt zur Berlinale gekommen ist, denn dass er Filmfestivals eigentlich nicht mag, daraus macht der Golden-Globe-Gewinner keinen Hehl. "Ich mag Festivals nicht, überhaupt nicht. Aber heute bin ich froh, hier zu sein." bemerkt er auf der Pressekonferenz zu "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot". Man nimmt es ihm nicht ganz ab, denn auf der Pressekonferenz zu seinem Film sieht es manchmal fast so aus, als schliefe Phoenix. Vielleicht freut sich der 43-Jährige am Ende des Festivals ein bisschen mehr über seine Anwesenheit auf dem Festival - der Schauspieler wird von vielen der internationalen Medienvertreter als aussichtsreicher Anwärter auf die Auszeichnung als bester Schauspieler der Filmfestspiele gehandelt - In "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" ist übrigens auch der deutsche Schauspieler Udo Kier in einer Nebenrolle als Alkoholkranker Hans zu sehen.

Hollywood-Star Willem Dafoe holt sich seinen Goldenen Ehrenbären

Mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk wird am Abend im Berlinale-Palast der amerikanische Schauspieler Willem Dafoe ("The Hunter", "Antichrist", "Grand Budapest Hotel") ausgezeichnet. Dazu läuft eine Hommage mit zehn wichtigen Filmen des Schauspielers. 2007 war er Mitglied der Berlinale-Jury. "Willem Dafoe hat in mehr als 100 Produktionen mitgewirkt und sie mit seinem ausdrucksstarken Spiel und seiner beeindruckenden Präsenz bereichert", heißt es in einer Pressemeldung der Berlinale.



Bild: Invision/AP Invision

Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Leben und Sterben in L.A", "Der englische Patient" und "The Hunter", der anlässlich der Verleihung des Ehrenbären auf der Berlinale gezeigt wird. Für seine aktuelle Rolle im Spielfilm "The Florida Project" ist Dafoe derzeit als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert.

Wer war schon da? Wer kommt noch?

Bild: dpa/Becker Tilda Swinton ist Dauer-Star der Berlinale: 1986 zeigte sie auf der Berlinale ihren allerersten Film. Zur Eröffnung der 68. Berlinale am 15.02.2018 kam sie wieder.



Bild: dpa/Schreiber Der Mann, der alle Schauspieler für seine Filme gewinnen kann, und sei es nur ihre Stimme: der US-amerikanische Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur Wes Anderson. Hier bei der Premiere seines Eröffnungsfilms "Isle of Dogs" mit Greta Gerwig und Tilda Swinton.

Bild: dpa/Niehaus Greta Gerwig arbeitet selbst als Filmemacherin und ist mit "Lady Bird" derzeit als jüngste Regisseurin für den Oscar nominiert.



Bild: dpa/Beata Siewicz Hier steht sie neben Bill Murray, der wie sie den Film mitvertonte.

Bild: dpa Robert Pattinson ist Stammgast auf der Berlinale. Zum vierten Mal in Folge ist er in Berlin zu Gast. Dieses Jahr kam er, um gemeinsam mit Mia Wasikowska die Komödie "Damsel" zu präsentieren.



Bild: dpa/Gambarini Zu diesem Anlass erklärte er auch seine besondere Vorliebe für die Berlinale. Sie sei einfach immer "ein bisschen lässiger" als andere Festivals.

Bild: dpa/Hirschberger "Women of the world unite" steht auf der Handtasche der amerikanischen Schauspielerin Patricia Clarkson und ist ein deutlicher Beitrag zur #MeToo Debatte. Zusammen mit Schauspiel-Kollegin Emily Mortimer (l.) kam sie zur Premiere von "The Bookshop" der Regisseurin Isabel Coixet.

Bild: dpa/Markus Schreiber Die französische Film- und Theaterschauspielerin Isabelle Huppert in glitzerndem Anzug auf der Berlinale 2018. Sie spielt eine Edelprostituierte im dem Film "Eva" von Benoit Jacquot, der auch im Wettbewerb läuft.

Bild: dpa/Jens Kalaene Aus Deutschland sind natürlich auch viele bekannte Gesichter auf dem roten Teppich zu sehen: Franz Rogowski und Paula Beer kamen am Samstag mit guter Laune zur Präsentation von "Transit". Christian Petzold führte Regie.



Bild: rbb/Gundula Krause Franz Rogowski ist "Shooting Star" der diesjährigen Berlinale.

Bild: dpa/Jens Kalaene Schauspielerin Emily Watson und Regisseur Rupert Everett zeigten sich bei der Premiere des Films "The Happy Prince" im Friedrichstadt-Palast.



Bild: dpa/Ralf Hirschberger Marie Bäumer brachte luftiges Schuhwerk...



Bild: dpa/Ralf Hirschberger ... passend zum Look. Sie spielt in "3 Tage in Quiberon" Romy Schneider.



Bild: imago Hier steht sie kurz vor der Premiere mit Birgit Minichmayr und der Regisseurin Emily Atef auf dem roten Teppich.

Bild: dpa/Jörg Carstensen Außer Konkurrenz geht José Padilha´s "7 Days in Entebbe" ins Rennen. Darin spielt die britische Schauspielerin Rosamund Pike an der Seite von Daniel Brühl.



Bild: dpa/Taylor Jewell Joaquin Phoenix wird noch erwartet. In "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" von Regisseur Gus Van Sant spielt Phoenix den im Rollstuhl sitzenden Zeichner John Callahan.

Bild: Laurent Gillieron/ AP Photo Regisseur Gus Van Sant hat sich ebenfalls angekündigt. Van Sant räumte bereits bei der 51. Berlinale den Preis der Gilde deutscher Filmkunsttheater ab.



Bild: Morio Taga/Jiji Press Photo Der US-Regisseur Steven Soderbergh wird der Öffentlichkeit seinen neuen Film "Unsane" präsentieren, der erste Horror-Film den Soderbergh gedreht hat.



Bild: imago/Carlos Mejia Der mexikanische Schauspieler Gael García Bernal wird auf der Berlinale in "Museo", von Regisseur Alonso Ruizpalacios, zu sehen sein. Internationale Bekanntheit erlangte er durch den Film "Amores Perros".



Bild: Arthur Mola/Invision Idris Elba will sich auch blicken lassen. Der britische Schauspieler ist bekannt aus "RocknRolla" oder "Prometheus".

