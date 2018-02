Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen! Berlin Sonntag, 18.02.2018 | 14:53 Uhr

Ich selbst schaue mir keine einzige Folge Tatort an, aber ab und zu sehe ich in der ARD 'Trailer' zu Tatort-Folgen und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es in jeder Folge nur noch um Kinder und Jugendliche als Opfer von Straftaten geht.



Woher kommt diese Versessenheit(ein Euphemismus) der Tatort-Zuschauer und Produzenten, sich an minderjährigen Opfern, von immer abstruser werdenden Straftaten (s. "Meta"), zu ergötzen?