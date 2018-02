So melodiös hat noch kein Wettbewerbsfilm angefangen: In der Eröffnungssequenz von "Aga" zupft Hauptdarstellerin Sedna in schillernder Landestracht ein Lied auf der Maultrommel. Und sie macht das so anrührend und schön, dass ihr der ganze Kinosaal applaudiert. Von Ula Brunner