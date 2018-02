Berlinale Audio: Kulturradio | 17.02.2018 | Andrea Handels | Bild: Berlinale

Doku "Zentralflughafen THF" - Zwischen Hoffnung, Heimweh und Angst vor Abschiebung

17.02.18 | 10:13 Uhr

Nur ein Zaun trennt die Flüchtlinge in den Hangars von den Joggern auf dem Tempelhofer Feld – doch die Distanz ist enorm. Für seine Dokumentation hat Karim Aïnouz ein Jahr lang in der Flüchtlingsunterkunft im Flughafen Tempelhof gedreht. Von Andrea Handels

Eine endlose Reihe weißer, nach oben hin offener Kabinen, sie dienen Flüchtlingsfamilien als Unterkunft. Es gibt keine Türen, nur schwarze Brandschutzvorhänge. Wenn das grelle Neonlicht zentral ein- oder ausgeschaltet wird, heißt es aufstehen beziehungsweise schlafen gehen. In den Jahren 2016 und 2017 waren hier in den Hangars des stillgelegten Flughafens Tempelhof mehr als zweitausend Menschen untergebracht. Was eigentlich eine Notunterkunft für wenige Wochen sein sollte, wurde für viele zu einem Zuhause für mehr als ein Jahr. "Einer der Gründe, warum ich es wichtig fand diesen Film zu machen, ist, dass diese Menschen fast unsichtbar bleiben, zum Beispiel für die Leute, die in der Nachbarschaft wohnen", sagt Regisseur Karim Aïnouz. Film sei da eine Möglichkeit, Zäune einzureißen, sich anzunähern – auch wenn es nur durch das Kino ist.

Freizeitpark kontra Flüchtlingsunterkunft

Karim Aïnouz lebt selbst in der Nähe des Flughafengeländes. Die Geschichte des Tempelhofer Flughafens, seine Architektur und später die Umnutzung des Flugfeldes zum riesigen Freizeitpark hatten ihn schon vorher auf die Idee gebracht, seinen nächsten Film dort zu drehen. Als dann die Geflüchteten einquartiert wurden, bemühte er sich um eine Drehgenehmigung. Die rbb-Koproduktion "Zentralflughafen – THF" läuft auf der Berlinale in der Sektion Panorama und hat am Samstag Premiere. Ein halbes Jahr hat es gedauert, dann konnte er endlich loslegen. Sein arabischer Name half ihm bei den Dreharbeiten. Er kommt zwar aus Brasilien, hat aber algerische Wurzeln. "Ich glaube, allein deshalb haben die Menschen dort mir ihr Vertrauen geschenkt, mich als ihnen kulturell nahe empfunden, obwohl ich kein Arabisch spreche", erklärt er.

Hoffnungen, Verunsicherung und Heimweh

Karim Aïnouz begleitet vor allem zwei Männer: Ibrahim, 19 Jahre alt, aus einem Dorf in Nordsyrien geflohen und Qutaiba, Mitte 30, der im Irak als Mediziner gearbeitet hat. "Ich habe zwei arabische Männer gewählt, weil immer wenn ich in den letzten zwei Jahren in der Zeitung das Foto eines arabischen Mannes gesehen habe, dann wurde er irgendwie dämonisiert – und ich fand es wichtig, sie als Menschen zu zeigen." Der Film kommt den Geflüchteten sehr nah, sie erzählen von ihren Hoffnungen, ihrer Verunsicherung, ihrem Heimweh, ihren Versuchen, ihr Leben in dieser Wartesituation sinnvoll zu gestalten. Er zeigt wie diese große Maschinerie der Flüchtlingsbetreuung im Flughafen funktioniert, von Impfaktionen bis hin zu Deutschkursen. Und zugleich schaut der Film auf das Draußen, das Tempelhofer Feld, wie es sich von Juni 2016 bis Mai 2017 mit den Jahreszeiten verändert: Die alternativen Gemeinschaftsgärtner beim Pflanzen und Imkern, die Gruppen junger Leute beim Picknick, Jogger, Radfahrer, im Winter bei Schnee ein paar Langläufer. Fast schon meditative Bilder.

Kaum einer geht auf das Tempelhofer Feld

Zwei Welten, drinnen und draußen, die nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Ein Zaun trennt den Flüchtlingsbereich vom Rest des Tempelhofer Feldes, doch die Flüchtlinge könnten durchaus auch aufs Feld hinausgehen, sie sind ja nicht in Gefangenschaft. Doch ganz wenige von ihnen seien in den Park gegangen, erklärt Aïnouz. "Sie zogen es vor, hinter das Gebäude zu gehen, wenn sie an die Luft wollten, eher in den Hinterhof anstatt in den Garten des Hauses." Der Grund, sagt er, sei aber nicht der tatsächliche Zaun. "Es ist wegen eines anderen Zauns. Sie fühlen sich unwohl im Park, weil die Leute da ganz entspannt ihre Freizeit verbringen, während sie in dieser dramatischen Lebenslage sind und immer noch den Krieg in sich haben." Der Film "Zentralflughafen" endet im Mai 2017. Heute, im Februar 2018, sind die Hangars leer. Dafür steht jetzt ein weißes Containerdorf auf dem Freigelände - immer noch mit einem Zaun getrennt vom Park. Seit Jahresende sind dort Geflüchtete eingezogen. Ob die Situation für sie dort besser ist und ob sie jetzt aufs Tempelhofer Feld gehen? Regisseur Karim Aïnouz überlegt, einen zweiten Teil seines einzigartigen Zeitdokuments zu drehen.