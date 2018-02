Kann man aus dem Anschlag auf der norwegischen Insel Utøya einen Spielfilm machen? Ja, man muss es sogar, so die Haltung von Regisseur Erik Poppe. Er nimmt in seinem Film die Perspektive der Opfer ein - und warnt vor einem Erstarken des Rechtsextremismus.

Für den Regisseur war es nach eigenen Angaben genau der richtige Zeitpunkt, die schrecklichen Ereignisse von Utøya zu verfilmen: "Wenn es nicht mehr weh tut, diesen Film anzuschauen, dann ist es zu spät." Für die Betroffenen und für die Angehörigen der Opfer sei es so, als wäre es gestern gewesen, ergänzte Produzent Jan Petter Dickman.

Fast sieben Jahre haben Filmemacher gewartet, bevor sie den Terroranschlag auf der norwegischen Insel Utøya aufgegriffen haben. Jetzt geht das Attentatsdrama "Utøya 22. Juli" auf der Berlinale ins Rennen um den Goldenen Bären. "Worte können nur begrenzt beschreiben, was dort geschah. Es ist nicht in Worten fassbar, was passiert ist", sagte der norwegische Regisseur Erik Poppe am Montag auf der Pressekonferenz in Berlin.

"Wenn es um den 22. Juli 2011 geht, liegt der Fokus fast immer auf dem Terroristen. Doch dadurch verschwindet die Erinnerung an das, was auf der Insel geschehen ist, aus unserem Bewusstsein. Das darf nicht passieren", betonte der Regisseur. "Wir haben den Film mit großem Respekt vor allen gedreht, die direkt von dem tragischen Ereignis betroffen sind. Das war uns ungemein wichtig."

In seinem Spielfilm schildert Poppe die Ereignisse konsequent aus der Sicht der Opfer. In einer einzigen, 72 Minuten langen Einstellung wird die Gewalttat genau rekonstruiert. Ganz bei den Opfern und ihrer Perspektive zu bleiben, sei auch eine Reaktion auf den Fokus der Berichterstattung und der gesellschaftlichen Debatten nach der Tat des Rechtsextremisten Anders Breivik, der auf Utøya ein Feriencamp überfallen und 69 Jugendliche ermordet hatte.

Sich zu erinnern sei auch deshalb wichtig, um sich vor Augen zu führen, was Rechtsextremismus anrichten kann, unterstrich Poppe. Er warnte vor einer wachsenden Faschismus-Gefahr. "Im Europa dieser Tage nimmt der Neofaschismus tagtäglich zu. Deshalb müssen wir uns erinnern, müssen zeigen, wozu Rechtsextremisten fähig sind", sagtr er.

Für die Vorsitzende der norwegischen Opfer-Selbsthilfegruppe, Lisbeth Kristine Røyneland, ist der Film wichtig, "weil er daran erinnert, was passieren kann, wenn jemand radikalisiert wird". Und weil er den Fokus weg vom Terroristen Breivik zurück auf die Opfer lenke. "Wir sind es so leid, immer wieder von ihm zu hören", betonte sie. "Es ist fast, als sei vergessen, was da draußen geschah." Røyneland verlor dort ihre damals 18 Jahre alte Tochter Synne.

Røyneland bezeichnete den Film als "ehrlich und auf eine Art gewalttätig und brutal. Aber in jedem Fall nicht brutaler als das, was ich in meinem eigenen Kopf habe." Bei den Überlebenden und Hinterbliebenen seien die Meinungen allerdings geteilt, räumte sie ein. "Einige wollen ihn überhaupt nicht sehen und denken, es sei viel zu früh. Andere meinen, dass es nötig ist."

