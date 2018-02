Fabian Wallmeier: Bei "Twarz" kann ich mir das auch gut vorstellen. Der hat eine gute Mischung, zum Beispiel aus satirischen Elementen - und er hat etwas rührend Märchenhaftes an sich. Gleichzeitig wirft er den Blick auf die Zustände in Polen. Er ist damit auch ein gesellschaftlicher Kommentar, das kommt bei Festival-Jurys oft gut an. Wenn hingegen "Transit" den Goldenen Bären gewinnen würde, wäre ich wirklich empört.

Fabian Wallmeier: Ich fürchte, meine beiden Favoriten werden nicht den Goldenen Bären bekommen. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist ein anderer Film, der auch in unserem Kritikerspiegel sehr weit oben steht: "In den Gängen" von Thomas Stuber . Das ist eine angedeutete Liebesgeschichte, mit Franz Rogowski und Sandra Hüller, die sich in einem Großmarkt kennenlernen. Es ist ganz einfach stimmiges Kino, das glaube ich ganz konsensfähig ist.

Ula Brunner: Ich hoffe, dass Marie Bäumer den Silbernen Bären als beste Darstellerin mit nach Hause nimmt. Sie war als Romy Schneider in "Drei Tage in Quiberon" so herausragend, dass man teilweise dachte, sie sei Romy Schneider. Das ist eine sehr starke darstellerische Leistung. Bei den Hauptdarstellern hat mich Damien Chapelle in "La Prière" überzeugt als junger Mensch auf der Suche nach sich selbst, obwohl ich den Film gar nicht so gut fand. Auch Joaquin Phoenix war großartig in "Don’t Worry, He Don’t Get Far on Foot" von Gus Van Sant.

Fabian Wallmeier: Ich halte beides auch für möglich, gerade bei Marie Bäumer denke ich, dass sie gute Chancen haben könnte. Bei den Frauen sehe ich noch eine zweite Favoritin: Andrea Berntzen, die in "Utoya 22. Juli" die Jugendliche spielt, die bei dem Attentat im Fokus des Films steht. Den Film finde ich ekelhaft, aber sie könnte für ihre Darstellung ausgezeichnet werden. Bei den Männern sehe ich noch den Hauptdarsteller aus dem iranischen Film "Khook", Hasan Majuni, als Favoriten. Er spielt einen passiven Typen, der eigentlich keinen Ärger haben will - und im Laufe der überdrehten Ereignisse des Films dann aber eine Wandlung durchmacht. Das spielt er unheimlich stark und auch sehr witzig, was ja nicht so einfach ist.