Berlinale-Premiere: "Das schweigende Klassenzimmer" - Stiller Protest von 1956 gedreht in Eisenhüttenstadt

20.02.18 | 16:34

Fünf lange Minuten des Schweigens für die Opfer des ungarischen Freiheitskampfes hielten Karsten W. Köhler und seine Mitschüler 1956 in ihrer DDR-Abiturklasse in Storkow ab. Die Verfilmung ihre Geschichte feiert Dienstagabend als "Das schweigende Klassenzimmer" auf der Berlinale Premiere - nicht im Wettbewerb, sondern als eine Gala in der Reihe "Berlinale Special".

Im Film heißen die rebellischen Schüler Theo und Kurt und sehen bei einem Kinobesuch in Westberlin in der Wochenschau aufwühlende Bilder vom Aufstand in Budapest. Wieder zurück in der schnöden Vorzeige-Arbeitersiedlung planen sie, ihre Solidarität mit einer Schweigeminute zu bekunden und geraten in die gnadenlose Maschinerie der SED-Diktatur. Die SED-Funktionäre suchen den Anstifter, die Schüler halten dicht und werden alle vom Abitur ausgeschlossen. 16 von ihnen fliehen zunächst nach West-Berlin und werden später in die Bundesrepublik ausgeflogen - was dort propagandaträchtig genutzt wird. In Hessen machen sie schließlich 1958 ihr Abitur, unter ihnen auch Dietrich Garstka. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Buch von Garstka, der darin seine persönlichen Erlebnisse von sich und seinen 18 Klassenkameraden aufschrieb.

Mit einem Cast aus Nachwuchsdarstellern in den Hauptrollen und etablierten Schauspielern in den Nebenrollen verfilmte Regisseur und Drehbuchautor Lars Kraume das Buch und kehrt damit nach seinem Justiz-Thriller "Der Staat gegen Fritz Bauer" erneut in die 50er Jahre zurück: "Irgendwie hat die Geschichte von der Jugendrebellion etwas Zeitloses, genauso wie politisches Erwachen", sagt Kraume im Interview mit dem rbb. Deshalb habe er die Figur des Theo erschaffen. "Der ist mir sehr nah, dieser junge Typ, den eigentlich nur Fußball und Mädchen interessieren und dessen Kumpel dann sagt: 'Hey, Politik ist wichtig.'" Und so mache Theo eben Politik mit, obwohl er gar nicht wisse, was er da anzettelt.

Er sei sich dessen bewusst, dass die Geschichte "vielleicht nicht für alle im Osten leicht ist, weil sie eben auch von der Tyrannei erzählt", betonte der Regisseur. Trotzdem habe er sich als in Westdeutschland sozialisierter und West-Filmemacher nicht gescheut, den Film zu drehen. Er habe sehr eng mit Dietrich Garska zusammen am Film gearbeitet: "Immer wenn ich meinte, lass es doch so machen, so ist es doch spannender, hat mich Dietrich zurückgepfiffen und gemeint, dass das keinen Sinn mache."

TERMINE Filmvorführzeiten "Das schweigende Klassenzimmer" Di 20.02. 21:00 Friedrichstadt-Palast Mi 21.02. 09:30 Haus der Berliner Festspiele Fr 23.02. 21:30 Kino Casablanca, Berlinale Goes Kiez So 25.02. 09:30 Haus der Berliner Festspiele

Auf die Premiere am Dienstagabend im Friedrichstadt-Palast freut sich Kraume: "Es ist wichtig als Filmemacher, dass man einen Moment erwischt, einmal zu feiern – bevor die Kritiker ihn bewerten oder das Publikum ihn entweder liebt oder missachtet." Umso erfreulicher sei es, das mit ihm gemeinsam 2.500 Leute feiern. Ab dem 1. März ist "Das schweigende Klassenzimmer" in den Kinos zu sehen. Eine Preview findet am Freitag den 23. Februar bereits in Eisenhüttenstadt, denn dort wurde der Film auch gedreht. Denn die Originalschauplätze in Storkow fand die Filmcrew nicht mehr.