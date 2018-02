Drehbuchpreis geht an Visar Morina und "Exil"

Auf der Berlinale ist der Autor und Regisseur Visar Morina mit dem Deutschen Drehbuchpreis 2018 ausgezeichnet worden. Der 1979 in Pristina geborene Künstler erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis für sein Drehbuch "Exil" am Freitagabend von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Die "Goldene Lola" für das beste unverfilmte Drehbuch wird alljährlich beim Empfang des Verbandes Deutscher Drehbuchautoren verliehen, der während der Internationalen Filmfestspiele Berlin stattfindet. Sie gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in diesem Bereich.

In "Exil" geht es um einen Akademiker und Familienvater albanischer Herkunft, der sich gemobbt, betrogen, verraten und bedroht fühlt. Nominiert waren außerdem die Drehbücher: "Nilowsky" von Torsten Schulz und "Je suis Karl" von Thomas Wendrich. Sie erhielten jeweils 5.000 Euro.