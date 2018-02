dpa / Jens Kalaene Video: rbb | 17.02.2018 | Bei der Transit-Pressekonferenz setzt Regisseur Petzold zum Berlinale-Rant an | Bild: dpa / Jens Kalaene

Dritter Tag der Berlinale - Erster deutscher Film "Transit" geht ins Bären-Rennen

17.02.18 | 19:25 Uhr

Einen Bären hat Regisseur Christian Petzold schon im Regal stehen - mit "Transit" hofft er dieses Jahr auf einen zweiten. Vorlage für "Transit" ist der gleichnamige Roman von Anna Seghers - eines der großen Bücher seines Lebens, so Petzold im Interview.



Bei der Berlinale ist mit Christian Petzolds Flüchtlingsdrama "Transit" der mit Spannung erwartete erste deutsche Film ins Rennen um die Trophäen gegangen. Der Regisseur versetzt den gleichnamigen Roman von Anna Seghers aus dem Jahr 1947 in das Marseille der Gegenwart. Ein durchaus politischer Schritt, wie Petzold am Samstag betonte: "Geprägt von Schicksalen wie dem von Anna Seghers haben die Gründer der Bundesrepublik einen Asylparagrafen ins Grundgesetz aufgenommen. Der wird heute beschnitten. Und ich finde, dass das nicht geht."

"Eines der großen Bücher unseres Lebens"

"Transit" gilt als Schlüsselroman zum Schicksal der deutschen Emigranten in der NS-Zeit. Petzold verbindet dabei wie in früheren Werken persönliche Schicksale mit dem Weltgeschehen. Der Text Anna Seghers sei für ihn eng verbunden mit der Freundschaft mit dem Regisseur Harun Farocki, der 2014 gestorben ist. "Es ist eines der großen Bücher unseres Lebens", sagte Petzold der Deutschen Presse-Agentur. "Mich hat das alles immer interessiert - diese kommunistische, homosexuelle, jüdische Kultur, die durch den Faschismus zerstört wurde, aber ins Exil geht und in Hollywood die Schwarze Serie, eine andere Literatur, eine andere Musik erfindet." Und zugleich sei es für ihn unerlässlich, dass der Roman ins Hier und Jetzt übersetzt werde, bekräftigt Petzold. "Ich finde die Rekonstruktion einer Welt, die ich nicht selber kenne, eine Anmaßung. Ich wollte, dass das Erinnerte, dass die Gespenster der Vergangenheit im Heute sind, weil ich sie dann verstehe."

"Ich misstraue jedem Gefühl von Heimat"

Wie in einigen seiner anderen Filme auch will Petzold in "Transit" Menschen zeigen, die aus der Gemeinschaft gefallen sind oder aus ihr herauskatapultiert werden. "Ich misstraue allen Leuten, die sagen, ich habe eine Heimat", so der Regisseur. Er liebe Filme von Steven Spielberg, aber den Filmen, in denen er mit einer Kleinstadt beginnt, in der alles in Ordnung sei und nur von außen etwas eindringe, misstraue er. "Jede Form von Identität und Heimat heißt immer auch, dass irgendjemand dafür bluten muss."

Insgesamt vier deutsche Filme im Wettbewerb

Petzold war bereits mehrfach mit seinen Filmen im Berlinale-Wettbewerb vertreten. Mit dem DDR-Drama "Barbara" gewann er 2012 den Silbernen Bären für die beste Regie. Neben "Transit" sind in diesem Jahr noch drei weitere deutsche Filme in der Festivalkonkurrenz. Als nächstes geht es am Montag in "3 Tage in Quiberon" um Romy Schneider. Sendung: Abendschau, 17.02.2018, 19.30 Uhr



There's No Business Like Show Business

Bild: dpa Die Schauspielerinnen Isabelle Huppert (l) und Julia Roy bei der Premiere des Films "Eva" am Samstagabend auf der Berlinale. Der Film von Benoit Jacquot tritt im Wettbewerb um einen Bären an.

Bild: dpa/ Jens Kalaene Paula Beer und Franz Rogowski am Premiereabend von "Transit". Trotz Kälte, sind beide bester Laune.



Bild: dpa/ Jens Kalaene Am Samstag den 17. Februar feiert "Transit" Premiere. Im Film von Christian Petzold (links) spielt Franz Rogowski an der Seite von Paula Beer.



Bild: Imago/ K.M.Krause Christian Petzolds Film "Transit" behandelt die Flucht eines Mannes vor dem Krieg in Europa. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anna Seghers.



Bild: dpa/ Maurizio Gambarini Der europäsiche Shootingstar Franz Rogowski ist nicht nur in "Transit" auf der Berlinale zu sehen, sondern auch in "In den Gängen" von Thomas Stuber. Läuft bei ihm.



Bild: Sputnik Der südkoreanische Regisseur Kim Ki-duk (Mitte) stellt seinen Film "Human, Space, Time and Human" am Samstagabend den 17. Februar dem Publikum vor. An seiner Seite die Schauspielern Mina Fujii und der Schauspieler Lee Sung-jae. Er äußert sich auf der Pressekonferenz auch zu Gewaltvorwürfen einer Schauspielerin aus einem früheren Film.



Bild: dpa/ Ekaterina Chesnokova Selfies und Peace-Zeichen bei der Pressekonferenz zum Film "Dovlatov" von der russischen Schauspielerin Yelena Lyadova. Der Film feiert am Samstag den 17. Februar Premiere auf der Berlinale.

Bild: dpa-Zentralbild Bei der BMW Berlinale Party am Freitag ging es wohl zur Sache. Schauspieler Lars Eidinger in seiner zweiten Profession als DJ.



Bild: Imago/Nicole Kubelka Ebenfalls am Freitag lief Lance Dalys Film "Black 47". Hugo Waving (links) spielt in dem düsteren Drama einen Menschen-Jäger. Den Blick hat er schonmal drauf.



Bild: Imago/ Paul Treadway Sichtlich gut gelaunt posiert Robert Pattison (2 v.l.) bei der Premiere des Films "Damsel" neben Nathan Zellner, Mia Wasikowska und David Zellner. Der Film feierte am 16.02.2018 auf der Berlinale Premiere.



Bild: dpa/Marechal Aurore Die Schauspieler Heike Makatsch (l-r), Elle Fanning, Hellen Mirren, Iris Berben und Wotan Wilke Möhring bei der Eröffnung der Berlinale am 15. Februar 2018. Mehr Bilder von der Eröffnung gibt es hier.

