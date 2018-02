Die Gewerkschaft Verdi wirft dem Kinobetreiber Cinestar anlässlich der Berlinale Verstöße gegen den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter vor. Außerdem missachte das Unternehmen Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte, teilte Verdi am Freitag in Berlin mit. Die Geschäftsführung von Cinestar wies alle Vorwürfe zurück.

Cinestar erlaube es den Mitarbeitern am Eingang und in der Gastronomie zudem nicht, sich hinzusetzen, auch wenn sie gerade keinen Gast zu bedienen hätten. Die Berlinale selbst beschäftige eigene Beschäftigte, die sich dagegen nach Angaben von Verdi während der Arbeitszeit hinsetzen dürfen.

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr will Verdi am Potsdamer Platz Uhr gegen die Zustände in den Cinestar-Kinos protestieren. Weitere Protestaktionen seien für den 24. und 25. Februar 2018 geplant.