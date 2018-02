Bild: imago

#MeToo-Debatte auf der Berlinale - Weniger High Heels, mehr Turnschuhe auf schwarzem Teppich

15.02.18 | 07:49 Uhr

Schwarze Kleider, weiße Rosen: Die #MeToo-Debatte hat sich bei großen Galas vor allem in Form solcher Symbole gezeigt. Für die Berlinale, die am Donnerstag beginnt, wird ein schwarzer Teppich gefordert. Die Idee hat tausende Unterstützer. Von Anne Kohlick

Vom Spielplan gestrichen wegen sexistischen Fehlverhaltens – so wirkt sich die #MeToo-Debatte direkt auf das Programm der Berlinale aus. "Wir haben in diesem Jahr Arbeiten von Leuten nicht im Programm, weil sie für ein Fehlverhalten zwar nicht verurteilt worden sind, es aber zumindest zugegeben haben", sagte Festival-Direktor Dieter Kosslick der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Wer die betroffenen Filmschaffenden sind, verriet Kosslick nicht. Klar ist aber, dass #MeToo prägend ist für die Berlinale. Nicht nur für die Filmauswahl des Festivals und viele Veranstaltungen im Begleitprogramm, auch auf den Auftritt der Stars auf dem Roten Teppich hat #MeToo unter Umständen Einfluss. Werden wir in diesem Jahr weniger halsbrecherisch hohe Absätze und tief ausgeschnittene Abendkleider sehen?

Gleichberechtigung auf dem Roten Teppich?

Ja, wenn es nach der Schauspielerin Anna Brüggemann geht. Unter dem Hashtag #NobodysDoll ruft die Wahl-Berlinerin dazu auf, sich auf dem Roten Teppich so anzuziehen, wie man sich wohlfühlt – und nicht wie man meint, dass es sich für so einen Anlass gehört. Ende Januar postete sie auf Facebook ein Statement, in dem sie schreibt: "Die Gleichberechtigung ist auf dem roten Teppich noch nicht angekommen. Im Gegenteil, das Frauen-, und auch Männerbild, das bei Festivaleröffnungen, Premieren und Preisverleihungen erwartet wird, kommt mir vor wie aus den fünfziger Jahren."

Schauspielerin Anna Brüggemann will mehr Vielfalt auf dem Roten Teppich sehen.

Damit hat sie eine Debatte um Idealbilder von weiblicher und männlicher Schönheit angestoßen, deren Reichweite sie jetzt selbst überrascht: "Anfangs, als ich das geschrieben habe, dachte ich: Ich spreche doch etwas total Selbstverständliches aus, etwas das längst allen klar ist. Aber so war es nicht", sagt Anna Brüggemann im Interview mit radioBerlin 88,8. Sie betont, es gehe ihr nicht darum, Kleider-Verbote für den Roten Teppich auszusprechen: "Natürlich ist ein Abendkleid total schön und natürlich gibt es Frauen, die sich in High Heels wohlfühlen. Aber das bildet nur einen schmalen Spalt dessen ab, auf welche Weise eine Frau attraktiv sein kann."

Bild: dpa/Britta Pedersen

"So sieht eine attraktive Frau aus"

Ist eine Frau nur geschminkt schön? Nur auf hohen Absätzen? Oder kann sie auch in Turnschuhen attraktiv sein? Im dicken Anorak und mit verwuschelten Haaren? "Es geht darum, dass Veranstaltungen wie die Berlinale öffentlich sind. Da werden wir Schauspielerinnen auf dem Roten Teppich fotografiert", sagt Anna Brüggemann. "Diese Bilder gehen online, sie sind überall – und sie erzeugen Druck auf viele Frauen. Denn diese Bilder erzählen uns: So sieht eine attraktive Frau aus. Ich fände es so befreiend, wenn wir mehr Spielarten davon hätten, was als attraktiv gilt."

Programmtipp radioBerlin 88,8 - Interview mit Anna Brüggemann Das vollständige Interview mit Anna Brüggemann läuft bei radioBerlin 88,8 am Donnerstag um 10.50, 11.10 und 11.20 Uhr.

Die Schauspielerin hält das für "bitter nötig", denn es gebe viele Frauen, "die unter dem gängigen Schönheitsideal leiden." Für #NobodysDoll hat Anna Brüggemann prominente Unterstützung gefunden: die Schauspielerin Jasmin Tabatabai zum Beispiel oder die Regie-Brüder Tom und Jakob Lass.

Tausende unterstützen #BlackCarpetBerlinale

Auf die Masse der User statt auf Prominenz setzt eine andere Initiative, die ebenfalls etwas am Roten Teppich der Berlinale verändern will: Mehr als 21.000 Unterzeichner unterstützen die Online-Petition #BlackCarpetBerlinale der Schauspielerin Claudia Eisinger bis Mittwochnachmittag. Sie fordert, dass die Berlinale ihre Stars in diesem Jahr nicht über einen roten, sondern einen schwarzen Teppich flanieren lässt – als Zeichen der Verbundenheit mit der #MeToo-Bewegung. "Es ist unsere Verantwortung, der Welt zu signalisieren, dass sexueller Missbrauch, Übergriffe und Diskriminierung von Frauen nicht länger ungesehen bleiben", heißt es in der Petition, die Claudia Eisinger vor einer Woche startete.

Ein schwarzer Teppich als Zeichen für #MeToo - dafür setzt sich Claudia Eisinger ein.

Ob Dieter Kosslick auf diese Forderung eingeht? Unwahrscheinlich. Die Berlinale unterstützt aber verschiedene Veranstaltungen, die sich gegen sexuelle Belästigung und Benachteiligung von Frauen in Film und Fernsehen einsetzen – wie das Gleichstellungs-Event "Some like it equal!" von ProQuote Film am Dienstag in der Berliner Akademie der Künste. Der Verein will unter anderem erreichen, dass öffentliche Aufträge und Fördermittel für Film und Fernsehen zur Hälfte an Frauen gehen. Bislang erhalten Filme von Frauen maximal 20 Prozent der gesamten Bundesfördermittel und nur jeder fünfte Kinofilm wird von einer Frau inszeniert.

Infos im Netz #NobodysDoll – Aufruf der Schauspielerin Anna Brüggemann bei Facebook #BerlinaleBlackCarpet – Online-Petition der Schauspielerin Claudia Eisinger ProQuote Film – Verein für mehr Frauen vor und hinter der Kamera Speak Up! – Initiative der Produzentin Daniela Elstner gegen sexuelle Belästigung

Talk zu sexueller Belästigung in der Filmbranche

Wie man sexuelle Belästigung und Gewalt innerhalb der Branche verhindern kann, diskutieren am Montag im Tipi am Kanzleramt unter anderen die Schauspielerin Natalia Wörner und der Fernsehdirektor des WDR, Jörg Schönenborn. Am Samstag wird Daniela Elstner, eine französische Dokumentarfilm-Produzentin, im Meistersaal in Mitte "Speak Up!" vorstellen. Die Initiative will Betroffene von sexueller Belästigung in der Filmbranche ermutigen, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Im Zuge der #MeToo-Enthüllungen hatte Daniela Elstner öffentlich gemacht, dass auch sie vor etwa 20 Jahren fast Opfer einer Vergewaltigung wurde. Der Täter sei eine bekannte Person des französischen Films und heute noch aktiv in der Branche. Seinen Namen nannte die Produzentin jedoch nicht.

Filmemacher aus Südkorea unter Verdacht

Mit Vorwürfen der sexuellen Nötigung sieht sich dagegen ein anderer Gast der Berlinale konfrontiert: Der südkoreanische Regisseur Kim Ki-duk soll eine Schauspielerin bei den Dreharbeiten zu seinem Film "Moebius" 2013 mit Gewalt zu Sex- und Nacktszenen gezwungen haben, die nicht im Drehbuch standen – so sagt es die Schauspielerin. Festivaldirektor Kosslick betonte, ein koreanisches Gericht habe den Vorwurf im vergangenen Jahr mangels Beweisen zurückgewiesen. Das sei der Unterschied zu den ausgeschlossenen Filmen, deren Macher Fehlverhalten zugegeben hatten. Die Berlinale zeigt Kim Ki-duks aktuellen Film "Human, Space, Time and Human" in der Sektion Panorama. Man wolle ihn nicht vorverurteilen, sagt Kosslick.

Regisseur Kim Ki-duk beim Filmfest Hamburg im Jahr 2012

"Ich werde nicht rumlaufen wie ein Schlumpf"

Wird der Berlinale-Teppich nun rot oder schwarz? Werden die Stars in High Heels oder Turnschuhen zum Schaulaufen kommen? Gar nicht so wichtig. Denn sicher ist, dass #MeToo die Berlinale schon jetzt verändert hat. Die Vergehen von Filmschaffenden spielen nun eine Rolle dafür, ob ihre Werke gezeigt werden oder nicht. Rahmenbedingungen der Filmbranche, die Frauen benachteiligen, werden aufmerksamer und kritischer diskutiert als zuvor. Mit Spannung erwartet wird natürlich das Outfit von #NobodysDoll-Initiatorin Anna Brüggemann am Abend der Eröffnungsgala. Sie verspricht: "Ich werde so auf den Roten Teppich gehen, wie ich mich absolut wohlfühle." Die Schauspielerin trägt am liebsten weite Hosen, bequeme Röcke, dazu Rollkragenpullis, T-Shirts und flache Schuhe. "Ich werde nicht rumlaufen wie ein Schlumpf – das bin ich zu Hause – aber ich werde auch nicht aussehen wie die Frauen aus einer Eiscreme-Werbung. Ich plane eine entspannte Eleganz."

Sendung: radioBerlin, 14.02.2019, 10.50 Uhr