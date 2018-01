Der monatelang in der Türkei inhaftierte Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner gehört bei der 68. Berlinale der Jury zur Vergabe des Friedensfilmpreises an. Das siebenköpfige Gremium werde aus allen Berlinale-Beiträgen genreübergreifend den Preisträger 2018 auswählen, teilten die Träger des Friedensfilmpreises am Dienstag mit. Dazu würden bis zu 50 Filme aller Kategorien gesichtet.

Er gehe an ein Werk, das die ästhetischen Mittel des Films in besonderer Weise in den Dienst des friedlichen Miteinanders und des sozialen Engagements stellt, heißt es auf der Webseite des Preises.

Der 1971 in Berlin geborene Steudtner hatte im vergangenen Sommer in der Türkei als Referent an einem Workshop für Menschenrechtsorganisationen teilgenommen. Am 5. Juli wurde er in Istanbul verhaftet und saß bis zum 25. Oktober gemeinsam mit weiteren Menschenrechtsverteidigern wegen des Verdachts der Terrorunterstützung in türkischer Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn wird in seiner Abwesenheit fortgesetzt.