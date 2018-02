Bild: rbb/ Mara Nolte

Störaktion bei #MeToo-Podium - "Nazis raus"-Rufe, nachdem Frauen Berlinale-Bühne stürmen

19.02.18 | 16:26 Uhr

Eine Berlinale-Diskussion zum Thema Belästigung und Gewalt gegen Frauen in der Film- und Fernsehbranche ist von mehreren Frauen mit Bannern gestürmt worden. Die Störer gehören offenbar zum neurechten Kreis der Identitären Bewegung.



"Die Stimme der vergessenen Frauen" - Mit einem mehrere Meter langen weißen Banner mit großen schwarzen Buchstaben haben mehrere junge Frauen aus mutmaßlich rechten Kreisen am Montagnachmittag die Berlinale-Veranstaltung "Kultur will Wandel" im Tipi am Kanzleramt gestört. Auf dem Banner stand außerdem - in roter Schrift - "#120dB". Der Hashtag gehört zu einer Internetkampagne, die junge Frauen dazu aufruft, unter benanntem Tag ihre Erfahrungen zu "Überfremdung, Gewalt und Missbrauch" mitzuteilen.



Die Podiumsdiskussion wurde daraufhin kurz unterbrochen, aus dem Publikum kamen deutliche "Nazis raus"-Rufe. Barbara Rohm von Pro Quote, einer der Veranstalter, ging mit einem kurzen "Das ist nicht ok!" auf die Situation ein, bot aber dennoch den Störern das Gespräch an. Nach etwa einer Minute war die Störaktion beendet. Die Schauspielerin Jasmin Tabatabai, die auch mit auf dem Podium saß, bewertete einen Dialog kritisch: "Bei Neonazis wird es schwierig. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, mit solchen Leuten zu diskutieren."

Die Nähe der Aktion zu rechten Kreisen und zur Identitären Bewegung ist nicht auszuschließen. Prominent geteilt wurde die Facebook-Community-Seite zum Kampagnenvideo "Frauen wehrt euch! #120db – Die Töchter Europas" unter anderem von Martin Sellner, einem österreichischen Aktivisten der Identitären Bewegung.

rbb/ Mara Nolte

Die Veranstaltung "Kultur will Wandel" hatte zu der Gesprächsrunde über sexualisierte Belästigung und Gewalt in der Film- und Fernsehbranche eingeladen. "Es geht nicht nur um Schauspielerinnen, sondern auch Kostümbildnerinnen, Maskenbildnerinnen und Technikerinnen", sagte Christine Lüders von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.



Vertreter der Film- und Fernsehbranche diskutierten unter anderem darüber, welche Strukturen den Missbrauch von Macht begünstigen und welche konkreten Schritte für ein Umfeld ohne Belästigung notwendig sind. "Ein Indikator für Machtmissbrauch ist auch der Anteil von Frauen in Führungspositionen: In der Berlinale-Jury ist das Verhältnis 3:3, das ist gut. Aber im Wettbewerb sind nur 1/4 Frauen. Ich glaube, dass sich Machtstrukturen ändern, wenn mehr Frauen in Führungspositionen sitzen", so Katarina Barley, Bundesministerin für Familie, Frauen und Jugend.



Ziel der Veranstaltung war es, "sexualisierte Belästigung und Gewalt innerhalb der Branche zu verhindern und Betroffene angemessen zu unterstützen".



Die deutsche Schauspielerin Natalia Wörner beurteilte ein Regelwerk am Set skeptisch - der kreative Prozess sollte nicht beeinträchtigt werden. Schauspielerin Jasmin Tabatabai widerspricht und bekommt spontanen Applaus: "Ein gewisser Leitfaden könnte schon formuliert werden. Was ist ok und was nicht. Und Castings auf dem Hotelzimmer gehören nicht dazu. (...) Viel zu lange wird unter dem Deckmantel der Kreativität Missbrauch betrieben." Eine Idee der Veranstalter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dem Bundesverband Schauspielund Pro Quote Film wäre beispielsweise eine überbetriebliche Beschwerdestelle.