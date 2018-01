Der amerikanische Regisseur Steven Soderbergh ("Out of Sight", "Traffic", "Ocean's Eleven") stellt seinen neuen Film im Wettbewerb der Berlinale vor. Das gab das Festival am Montag bekannt. "Unsane - Ausgeliefert" feiert demnach in Berlin seine Weltpremiere und läuft außer Konkurrenz. In dem Thriller spielen Claire Foy, Joshua Leonard, Jay Pharoah und Juno Temple.

Neu vorgestellt wurden außerdem Filme, die in den Sektionen Berlinale Special und Berlinale Special Gala präsentiert werden. Die Spielfilme "The Happy Prince" von Rupert Everett mit Everett als Oscar Wilde sowie mit Colin Firth und Emily Watson, "Unga Astrid" ("Becoming Astrid") von Pernille Fische mit Alba August und Trine Dyrholm sowie "The Interpreter" ("Dolmetscher" von Martin Šulík mit Peter Simonetschek gehören ebenso zum Programm wie zwei Dokumentarfilme: Heinz Brinkmann stellt seinen Film "Usedom - Der freie Blick aufs Meer" vor, Stephen Nomura Schible ist mit "RYŪICHI SAKAMOTO: async AT THE PARK AVENUE ARMORY" vertreten. In Erinnerung an den im Dezember verstorbenen Ulli Lommel feiert dessen letzter Film "AMERICA Land of the FreeKS" seine Weltpremiere.

3 Tage in Quiberon

Deutschland / Österreich / Frankreich

Von Emily Atef (Molly‘s Way, Das Fremde in mir)

Mit Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner, Robert Gwisdek, Denis Lavant

Weltpremiere

7 Days in Entebbe (7 Tage in Entebbe)

USA / Großbritannien

Von José Padilha (The Elite Squad, Garapa)

Mit Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan, Lior Ashkenazi, Denis Menochet, Ben Schnetzer, Angel Bonanni, Juan Pablo Raba, Nonso Anozie

Weltpremiere – Außer Konkurrenz



Ága

Bulgarien / Deutschland / Frankreich

Von Milko Lazarov (Otchuzhdenie)

Mit Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova, Sergey Egorov, Afanasiy Kylaev

Weltpremiere – Außer Konkurrenz



Ang panahon ng halimaw (In Zeiten des Teufels)

Philippinen

Von Lav Diaz (A Lullaby to the Sorrowful Mystery, The Woman Who Left)

Mit Piolo Pascual, Shaina Magdayao, Pinky Amador, Bituin Escalante, Hazel Orencio, Joel Saracho, Bart Guingona, Angel Aquino, Lilit Reyes, Don Melvin Boongaling

Weltpremiere



Black 47

Irland / Luxemburg

Von Lance Daly (Kisses, Tödliche Behandlung)

Mit Hugo Weaving, James Frecheville, Stephen Rea, Freddie Fox, Barry Keoghan, Moe Dunford, Sarah Greene, Jim Broadbent

Weltpremiere – Außer Konkurrenz



Damsel

USA

Von David Zellner, Nathan Zellner (Kid-Thing, Kumiko, die Schatzjägerin)

Mit Robert Pattinson, Mia Wasikowska, David Zellner, Nathan Zellner, Robert Forster, Joe Billingiere

Internationale Premiere



Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot

USA

Von Gus Van Sant (Milk, Promised Land)

Mit Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Udo Kier

Internationale Premiere



Dovlatov

Russische Föderation / Polen / Serbien

Von Alexey German Jr. (Paper Soldier, Under Electric Clouds)

Mit Milan Maric, Danila Kozlovsky, Helena Sujecka, Artur Beschastny, Elena Lyadova

Weltpremiere



Eldorado - Dokumentarfilm

Schweiz / Deutschland

Von Markus Imhoof (Das Boot ist voll, More Than Honey)

Weltpremiere – Außer Konkurrenz



Eva

Frankreich

Von Benoit Jacquot (3 Herzen, Journal d’une femme de chambre)

Mit Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy, Richard Berry

Weltpremiere



Figlia mia (Daughter of Mine)

Italien / Deutschland / Schweiz

Von Laura Bispuri (Sworn Virgin)

Mit Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu, Udo Kier

Weltpremiere



Las herederas (The Heiresses)

Paraguay / Deutschland / Uruguay / Norwegen / Brasilien / Frankreich

Von Marcelo Martinessi

Mit Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova

Weltpremiere - Debütfilm



In den Gängen

Deutschland

Von Thomas Stuber (Teenage Angst, Herbert)

Mit Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth

Weltpremiere



Isle of Dogs (Ataris Reise) - Eröffnungsfilm

USA

Von Wes Anderson (Grand Budapest Hotel, Die Royal Tenenbaums)

Mit den Stimmen von Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Liev Schreiber, Bill Murray, Bob Balaban, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Kunichi Nomura, Tilda Swinton, Ken Watanabe, Akira Ito, Greta Gerwig, Akira Takayama, Frances McDormand, F. Murray Abraham, Courtney B. Vance, Yojiro Noda, Fisher Stevens, Mari Natsuki, Nijiro Murakami, Yoko Ono, Harvey Keitel und Frank Wood

Weltpremiere



Khook (Pig)

Iran

Von Mani Haghighi (Modest Reception - Die Macht des Geldes, A Dragon Arrives!)

Mit Hasan Majuni, Leila Hatami, Leili Rashidi, Parinaz Izadyar, Ali Bagheri

Weltpremiere



Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot

Deutschland

Von Philip Gröning (Die große Stille, Die Frau des Polizisten)

Mit Josef Mattes, Julia Zange, Urs Jucker, Stefan Konarske, Zita Aretz, Karolina Porcari, Vitus Zeplichal

Weltpremiere



Museo (Museum)

Mexiko

Von Alonso Ruizpalacios (Güeros)

Mit Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro, Simon Russell Beale, Bernardo Velasco, Leticia Brédice, Ilse Salas, Lisa Owen

Weltpremiere



La prière (The Prayer)

Frankreich

Von Cédric Kahn (Schlusslichter, Wild Life)

Mit Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl, Louise Grinberg, Hanna Schygulla

Weltpremiere



Toppen av ingenting (The Real Estate)

Schweden / Großbritannien

Von Måns Månsson (The Yard, Mr Governor), Axel Petersén (Avalon)

Mit Léonore Ekstrand, Christer Levin, Christian Saldert, Olof Rhodin, Carl Johan Merner, Don Bennechi

Weltpremiere



Touch Me Not

Rumänien / Deutschland / Tschechische Republik / Bulgarien / Frankreich

Von Adina Pintilie (Don’t Get Me Wrong)

Mit Laura Benson, Tómas Lemarquis, Christian Bayerlein, Grit Uhlemann, Hanna Hofmann, Seani Love, Irmena Chichikova

Weltpremiere - Debütfilm



Transit

Deutschland / Frankreich

Von Christian Petzold (Yella, Barbara, Phoenix)

Mit Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Lilien Batman, Maryam Zaree, Barbara Auer, Matthias Brandt, Sebastian Hülk, Emilie de Preissac, Antoine Oppenheim

Weltpremiere



Twarz (Mug)

Polen

Von Małgorzata Szumowska (Im Namen des…, Body)

Mit Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol, Roman Gancarczyk, Dariusz Chojnacki, Robert Talarczyk, Anna Tomaszewska, Martyna Krzysztofik

Weltpremiere



Unsane (Unsane - Ausgeliefert)

USA

Von Steven Soderbergh (Traffic – Macht des Kartells, The Good German)

Mit Claire Foy, Joshua Leonard, Jay Pharoah, Juno Temple, Aimee Mullins, Amy Irving

Weltpremiere – Außer Konkurrenz