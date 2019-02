Bild: imago/K.M.Krause

Abschiedsfestival von Dieter Kosslick - Auf ein allerletztes Mal, Mister Berlinale!

06.02.19 | 07:07 Uhr

Am Donnerstag startet die 69. Auflage der Berlinale. Ein letztes Mal wird sie geleitet vom Mann mit Hut und schwäbischem Charme. Dieter Kosslick hat neuen Schwung in das größte deutsche Filmfest gebracht - und nicht nur das. Er hat das Festival regelrecht umgekrempelt. Eine Würdigung von Knut Elstermann

Für Jüngere war Dieter Kosslick schon immer da - das Gesicht der Berlinale, so wie Angela Merkel für sie das ewige Gesicht der Bundesrepublik ist. Ältere werden sich an den neuen Ton, den neuen Schwung erinnern, den er seit seinem Amtsantritt 2001 in das größte deutsche Filmfest brachte. Sie werden vielleicht eine Ahnung davon verspüren, was sie vermissen werden. Es gehört leider zur Natur der Sache, dass sich Würdigungen zu seinem Abgang wie vorgezogene Nachrufe lesen, die er sicher, wenn er sie denn liest, mit amüsierten Bemerkungen kommentiert.

Kosslick ist auf unerhört unterhaltsame Weise unberechenbar

Kosslick ist ein begnadeter Kommunikator, der Dirigent eines vielstimmigen Orchesters und umtriebiger Manager eines verzweigten Wirtschaftsunternehmens, denn auch das ist die Berlinale. Der Mann mit dem roten Schal, der am Berlinale-Palast die Gäste vor den Premieren willkommen heißt, ein herzlicher Gastgeber und Zeremonienmeister, seine chaotischen Reden, in denen sich sein eigensinniger Humor, scheinbar sinnfreie Passagen und tiefsinnige, oft überraschende Betrachtungen mischten – all das ist zu medienwirksamem Markenzeichen der Berlinale geworden. Der öffentliche Dieter Kosslick ist auf unerhört unterhaltsame Weise unberechenbar. Doch wichtiger war von Beginn an sein Prinzip der Öffnung - in die Stadt hinein, zum Publikum hin. "Berlinale Goes Kiez" ist trotz des merkwürdigen englischen Titels eine wunderbare Einrichtung, durch die wichtige Berlinale-Filme und ihre Macher in kleine Stadtteil-Kinos kommen. Mit Kosslick ist die Berlinale endgültig zu einem populären Fest für die ganze Stadt geworden, mit einem wachen, breiten Publikum, das es so weder in Cannes noch Venedig gibt. Das machte ihn zu einem Liebling des Publikums, nicht unbedingt der Filmkritik. Manche vermissten in ihm einen cineastischen Gesprächspartner, was der hochprofessionelle Macher Kosslick wohl nie leisten wollte. Der ästhetische Diskurs war seine Sache nicht.

Aufspaltung des Postens hätte längst geschehen müssen

Hier liegt sein Versäumnis: Die Aufspaltung seines Postens in Geschäftsführung, Mariette Rissenbeek, und künstlerische Leitung, Carlo Chatrian, im nächsten Jahr hätte im Grunde schon unter ihm vollzogen werden müssen. Dann wäre er der ideale, über allem stehende Präsident mit freien Rücken und mehr Zeit für die großen Anforderungen der Geschäftsführung gewesen, der künstlerische Entscheidungen anderen überlassen hätte. Sicher angefeuert von dem stets wachsenden Zuspruch hat Kosslick das Festival immer mehr erweitert, viele Nebenreihen und zahllose Specials eingeführt. Die Berlinale ist wahrlich kein übersichtliches Festival, sie franst seit Jahren an den Rändern aus. Doch das Publikum, die ausverkauften Vorstellungen geben Kosslick recht. Sollte man weniger anbieten, weniger Karten verkaufen, weniger einspielen und damit Verluste hinnehmen? Ich bin gespannt, ob die neue Leitung hier Schneisen schlagen wird, ohne diesen Publikumszuspruch zurechtzustutzen.

Berlinale-Chef meets Rockstar: Kosslick mit Sir Mick Jagger

Vor Kosslick mieden deutsche Filmemacher die Berlinale

Man hat Kosslick vor allem die Schwächung des Wettbewerbs vorgeworfen, und sicher gab es starke und schwächere Jahrgänge. Die Vorverlegung des Oscar-Verleihung machte Berlin als Startrampe für große Hollywood-Produktionen weniger interessant, doch gerade dieser Umstand, der den Starauflauf sicher reduzierte, öffnete die Aufmerksamkeit für besondere, handverlesene Produktionen aus kleineren Filmländern. Viele Berliner Wettbewerbsfilme wie "Nader und Simin" aus dem Iran, "Eine Perle Ewigkeit" aus Peru, "Seefeuer" aus Italien, "Eine fantastische Frau" aus Chile oder "Körper und Seele" aus Ungarn erhielten den Oscar oder zumindest Nominierungen und traten von Berlin aus ihren Weg in die Filmwelt an, was merkwürdigerweise in der Berlinale-Bilanz der Kosslick-Jahre gern unterschlagen wird.

Regisseur Andreas Dresen, der neben Kosslick steht, gehörte 2013 zur Berlinale-Jury.

Berlin ist ein guter Ort für das deutsche Kino geworden

Und viele deutsche Filmemacher haben offenbar vergessen, wie sehr Kosslick die Berlinale für sie geöffnet hat. Ich erinnere mich gut daran, dass die Berliner Filmfestspiele vor ihm ein Schlachtfest waren, das von deutschen Regisseuren und Regisseurinnen möglichst gemieden wurde. Kosslick gab ihnen neue Aufmerksamkeit und Respekt. Nicht selten fanden Debütanten gleich den Sprung in den Wettbewerb. Berlin ist seither ein guter Ort für das deutsche Kino, für Regisseure wie Andreas Dresen oder Christian Petzold. Der in die Öffentlichkeit lancierte, kritische Brief von deutschen Filmemachern, darunter viele, die von Kosslick stets gefördert wurden, hat ihn tief getroffen und verletzt. Er hätte einen anderen Abschied verdient, und ich bin mir sicher, er wird ihn in diesen letzten Tagen seiner Amtszeit erhalten.

Die Berlinale sollte Dieter Kosslick immer dankbar sein

Unter dem neuen künstlerischen Chef, Carlo Chatrian, dem früheren Direktor des Filmfestivals in Locarno, wird die Berlinale vielleicht leiser, nachdenklicher, zurückhaltender, was zu den neuen Zeiten passen mag. Doch für den kräftigen Energieschub, für den anti-elitären Aufbruch, den Dammbruch einer neuen Popularität sollte die Berlinale Dieter Kosslick immer dankbar sein. Das waren keine kleinen Veränderungen, das war eine Revolution.

Dieter Kosslick sagt zum Abschied "Tschö"

Bild: dpa/Carstensen Es ist das Ende einer Ära: Nach 18 Jahren wird Dieter Kosslick 2019 zum letzten Mal durch die Internationalen Filmfestspiele führen, die am 7. Februar in Berlin beginnen.

Bild: imago Im Jahr 1994 war der gebürtige Pforzheimer, Jahrgang 1948, noch Geschäftsführer bei der Filmstiftung NRW. Zuvor war er unter anderem Redenschreiber und Büroleiter des Hamburger Bürgermeisters Hans-Ulrich Klose, 1988 wurde er Geschäftsführer der wirtschaftlichen Filmförderung der Hansestadt.

Bild: dpa/Kalaene Im Jahr 2000 übernahm der umtriebige Macher die Leitung der Internationalen Filmfestspiele Berlin.

Bild: dpa Kultur trifft Politik: Filmproduzent Stefan Arndt, Berlinale-Chef Kosslick sowie Regisseur Tom Tykwer (von links nach rechts) begrüßen den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau 2002 in Berlin. Rau wollte sich über Entwicklungsperspektiven des deutschen Films informieren.

Bild: imago/Frederic Jetzt würde er ihn nicht mehr einladen: Dieter Kosslick mit Produzent Harvey Weinstein bei der Präsentation des Eröffnungsfilms - "Cold Mountain" - der 54. Internationalen Filmfestspiele in Berlin 2004.

Bild: imago Gutgelauntes Trio: Klaus Wowereit, Dieter Kosslick und Anke Engelke bei der Eröffnungsgala der 55. Internationalen Filmfestspiele am 10.02.2005 in Berlin.



Bild: imago Küsschen, Küsschen: Hollywoodstar Eva Mendes und Dieter Kosslick begrüßen sich 2005 auf dem roten Teppich.



Bild: dpa/Villagran Die britische Schauspielerin Charlotte Rampling, Jury-Präsidentin der Internationalen Filmfestspiele 2006, wird am Flughafen Tegel in Berlin vom Festival-Leiter Dieter Kosslick begrüßt. 2019 sind ihr die Hommage und der Ehrenbär der Berlinale gewidmet.

Bild: imago Dreimal Schal mit bunten Streifen: Kosslick mit dem damaligen Kulturstaatsminister Bernd Neumann und Kanzlerin Angela Merkel im Jahr 2006.



Bild: imago Und immer wieder Bären: Verleihung des Ehrenbären 2006 an den britischen Schauspieler Sir Ian McKellen im Kino International.

Bild: dpa/Breloer Der französischen Botschafter Claude Martin ernennt Dieter Kosslick 2006 in Berlin zum "Ritter der Ehrenlegion" und würdigt damit dessen Engagement für das europäische Kino generell, und die deutsch-französische Filmkooperation im Besonderen.

Bild: dpa Berlinale-Mini: Direktor Dieter Kosslick und ein ganz junger Festivalbesucher.

Bild: dpa/Jensen Ja, ja, auch die Stones inklusive Sir Mick Jagger waren mal da. Denn 2008 eröffnet Martin Scorseses Rolling-Stones-Dokumentarfilm "Shine a Light" die Berlinale.

Bild: dpa/Schmidt Mit Scorsese hatte auch Michael Ballhaus oft gedreht, zuletzt den Film "The Departed" mit Leonardo DiCaprio und Matt Damon. Ein Jahr vor seinem Tod im April 2017 erhält er den Goldenen Bären für sein Lebenswerk. Weitere Bildergalerien | Link zum Beitrag

