Bei mehr als 100 Filmen hat die britische Darstellerin mitgewirkt, eine erstaunlich hohe Zahl - weil Rampling stets den Eindruck vermittelt hat, dass sie sich diesem Geschäft nur begrenzt auszuliefern bereit ist. "Ich musste mich nie anpreisen oder jemanden um eine Rolle bitten. Andererseits habe ich aber auch nie Filmen nachgeweint, die ich verpasst habe", hat sie in einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen" gesagt. Als sei ihr diese Weltkarriere einfach so passiert.

Ihr Blick wirke, als habe sie schon alles gesehen, hat der italienische Regisseur Luchino Visconti über sie gesagt. Überlegen, leicht spöttisch, anziehend und abweisend zugleich - all das lässt sich aus ihren jadegrünen Augen lesen. Ganz ergründen lässt sich Charlotte Rampling bei ihrer Arbeit nie. Den Beinamen "The Look" hat sie schon mit Anfang zwanzig bekommen. Ihre Kunst ist alterslos. Am Donnerstag bekommt die 73-Jährige dafür den Goldenen Ehrenbären der Berlinale.

In London sprach sie ein Modelscout auf der Straße an. Die Karriere auf dem Laufsteg aber ließ Charlotte Rampling dann doch lieber bleiben, zu fade. Stattdessen lernte sie Schauspiel am Royal Court Theatre in London. Abgeschlossen hat sie die Ausbildung nie.

Geboren wurde Charlotte Rampling 1946 in Essex. Ihre Mutter Isabel war Malerin, ihr Vater Godfrey Offizier und erfolgreicher Sportler. Sie erzogen ihre beiden Töchter streng. Charlotte wuchs in Eliteschulen in England, Spanien und Frankreich auf. Ihr Vater steckte sie erst auf ein Internat, dann auf eine Schule für Sekretärinnen. Sie hasste es dort.

Sich auf bewegte Bilder vor der Kamera zu beschränken, kam Charlotte Rampling nicht in den Sinn. Sie liebt das zweideutige Spiel mit dem Betrachter und ließ sich von Künstlern wie Helmut Newton und Jürgen Teller fotografieren - mal nackt, mal angezogen. Tellers Bild "Charlotte Rampling, a fox and a plate, No.15 Latimer Road" entstand 2016.

Nach Jahren, in denen sie von Depressionen geplagt wurde, kehrte Rampling 2001 auf die Kinoleinwand zurück. In Francois Ozons "Unter dem Sand" begeistert sie als Frau, deren Mann bei einem Urlaub am südfranzösischen Meer spurlos verschwindet - und die seinen Verlust danach einfach leugnet. "Das ist mein Film", sagte Rampling damals dem "Spiegel".

Ramplings Wirkung auf der Leinwand ist so einzigartig, dass sie es zu einem eigenen Verb im Englischen gebracht hat: "To rample" beschreibt, wenn eine Frau einen Mann mit ihrem kühlen Sex-Appeal willenlos macht. Selbstironie bezüglich dieses - aus ihrer Sicht längst abgenutzten - Images bewies Rampling 1986 in "Max, mon amour": Ihre Filmfigur, eine gelangweilte Bankiersgattin, geht mit einem Schimpansen ins Bett.

Eines der sehr mäßigen Werke Woody Allens: "Stardust Memories" von 1980. Eine der interessanteren Szenen hat dieser Film der minimalistischen Kunst seiner Hauptdarstellerin zu verdanken: Knapp zwei Minuten lang blättert Charlotte Rampling einfach nur in einer Zeitung und sieht Allen an. Man könnte ihr stundenlang dabei zuschauen.

1974 wurde sie durch ihre Rolle als in dem damals hoch umstrittenen Visconti-Film "Der Nachtportier" europaweit berühmt. Darin spielt sie eine KZ-Überlebende, die einen ihrer Peiniger später wiedererkennt und mit ihm eine sadomasochistische Affäre eingeht - damals ein Skandalfilm. Ein Jahr darauf feierte sie mit "Farewell, My Lovely" (Foto) zusammen mit Robert Mitchum einen weiteren großen Erfolg.

Charlotte Rampling wurde 1946 in einem Dorf in Essex geboren. Die Tochter eines Offiziers und einer Kunstmalerin besuchte Eliteschulen in Frankreich und England, sie startete eine Karriere als Model und kam mit 20 Jahren zum Film. Der Suizid ihrer Schwester stürzte sie 1967 in eine schwere Krise und beeinflusst ihre Arbeit als Schauspielerin bis heute tief.

Nach dem Tod ihrer Schwester geriet Rampling in eine ernste Krise. Sie versuchte sich erst in Afghanistan, dann in einem buddhistischen Kloster in Schottland zu verstehen. Was ihre Rollen anging, war sie von Anfang an wählerisch. Sie ließ die Angebote zu sich kommen, nicht umgekehrt. "Ich mache grundsätzlich nicht Filme, um Leute zu unterhalten. Ich wähle die Rollen aus, die mich herausfordern, um meine eigenen Grenzen zu durchbrechen", hat sie über ihre Entscheidungen gesagt. Visconti drehte mit ihr 1969 "Die Verdammten", ein von Anfang an heftig umstrittenes Porträt einer Industriellenfamilie während der NS-Diktatur.

Rampling heiratete und zog nach Frankreich, ihre Karriere setzte sie in Italien fort: In Liliana Cavanis "Der Nachtportier" von 1974 spielte sie eine KZ-Überlebende, die nach dem Krieg in einem Hotel auf einen ihrer ehemaligen Peiniger trifft – und mit ihm eine sadomasochistische Beziehung eingeht.

Die Folge: Großes Geschrei, Aufführungsverbot in Italien. Der Film machte Rampling schlagartig bekannt und zog das Interesse von Regisseuren wie Woody Allen und Sidney Lumet auf sich - schrieb sie allerdings auch auf das Image als unnahbarer Vamp fest. Dabei ödete sie dieses Klischee an, wie sie später erzählte. Sie hat lange gebraucht, um sich von diesen Fesseln zu befreien.