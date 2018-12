Die Darstellerin Emma Drogunova gehört auf der Berlinale im Februar zum ausgewählten Kreis von zehn europäischen Jungschauspielern. Im Programm European Shooting Stars im Rahmen des Festivals bekommen die Jungstars die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit internationalen Filmemachern vorzustellen, wie die Berlinale am Dienstag bekannt gab.



Emma Drogunova wurde 1995 in Tjumen in Russland geboren, wuchs in Berlin auf und stand bereits als Kind auf der Bühne. 2012 spielte sie im ZDF-Mehrteiler "Adlon - Eine Familiensaga" und spielte im Kurzfilm "Nicht den Boden berühren", wofür sie viel Anerkennung bekam und als Beste Schauspielerin beim Filmfestival Cinemaiubit ausgezeichnet wurde. Es folgten mehrere Rollen in Fernsehfilmen.