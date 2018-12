Anlässlich der Verleihung wird am 14. Februar 2019 im Berlinale-Palast der Film "Il portiere di notte" (Der Nachtportier, Italien 1974) von Liliana Cavani gezeigt. Hierin spielt Rampling eine Frau, die als Jugendliche in einem Konzentrationslager von einem SS-Offizier zu sadomasochistischen Liebesspielen gezwungen wurde.

Zu dem Werk der Theater- und Filmschauspielerin Rampling gehören mehr als 100 Werke für TV und Kino, unter anderem in Italien, USA und Frakreich. Eine ihrer ersten Rollen hatte sie in der Komödie "Georgy Girl" (1966) von Silvio Narizzano; mit Luchino Viscontis Politdrama "La caduta degli dei "(Die Verdammten) wurde sie dann 1969 international bekannt.



Kürzlich übernahm sie die Hauptrolle in Andrea Pallaoros Film "Hannah" (2017). Für ihre Rolle als Frau, die die Verhaftung ihres Mannes überwinden muss, wurde sie 2017 bei den Filmfestspielen in Venedig mit der Coppa Volpi zur Besten Hauptdarstellerin gekürt. Aktuell stehe sie für Paul Verhoevens Film "Benedetta" vor der Kamera, der 2019 erscheinen wird, hieß es von der Berlinale.