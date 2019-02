Er hatte ein ausgesprochenes Faible für unangepasste Heldinnen und Helden: der große DEFA-Regisseur und Drehbuchautor Herrmann Zschoche. Auch wegen seines kritischen Engagements ist der 84Jährige am Sonntag mit der Berlinale Kamera geehrt worden. Im Anschluss wurde Zschoches Romanverfilmung "Das Mädchen aus dem Fahrstuhl" von 1991 als Berlinale Special gezeigt.

Genau 20 Filme drehte Herrmann Zschoche bei der ostdeutschen Filmfabrik Defa. Beachtung fanden vor allem Zschoches Filme "Sieben Sommersprossen" (1978) und "Insel der Schwäne" (1983). Nach der Wiedervereinigung wirkte Zschoche unter anderem an den Fernsehserien "Tatort", "Kommissar Rex" und "Drei Damen vom Grill" mit. Von 1954 bis 1959 studierte er Regie an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam (heute Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf) und trat dann eine Stelle als Regieassistent beim DEFA-Spielfilmstudio an.