Über 400 Filme laufen bei den Berliner Filmfestspielen - zehn Tage lang in tausenden Kinovorstellungen und vor jedem Film, egal in welcher Sektion er gezeigt wird, wird ein Berlinale-Trailer gezeigt. Dieser Trailer läuft inzwischen seit 18 Jahren. Als die Kosslick-Ära im Jahr 2002 begann, da sollte es auch einen neuen Trailer geben. Der Macher dieses Trailers, der Autorenfilmer Uli M Schueppel, der mitbekommen hatte, dass da eine Idee gesucht wird, wird sein erstes Treffen mit Dieter Kosslick wohl nie vergessen:

Schueppel macht besondere Filme: Sie bewegen sich zwischen Spielfilm, Kunst und Dokumentation. Er hat Nick Cave auf einer Tournee begleitet oder die Einstürzenden Neubauten - und eben diesen Berlinale-Trailer konzipiert, dessen Melodie und Optik sicher jedem Berlinale-Gänger geläufig ist. Er berichtet, was der für ihn erzählt. Am Anfang formierten sich Bären zu einer Kugel, einer Art Planet. "Das war für mich dieses neue Team, das sich zusammen entwickelt", erklärt Schueppel. "Das schwebt dann fast psychoartig durch den Raum, dazu kommen polarlichtartige Dinge." Das wiederum seien die Filme, die eingereicht und gesichtet würden. "In dieser Auflösung, eigentlich der Moment der Berlinale, ist dann diese Explosion aus Sternen, die sich dann wieder in diesem Bären und dem Titel zusammenfindet - wie ein roter Vorhang." Den Sound dazu komponierten Xaver von Treyer und Johannes Koeniger.