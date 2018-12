Auch der Franzose Francois Ozon (, die Österreicherin Marie Kreutzer und die Deutsche Angela Schanelec schicken ihre neuen Filme in den offiziellen Wettbewerb der Berliner Filmfestspiele. Das teilte die Berlinale (7. bis 17. Februar 2019) am Donnerstag mit.

Akins "Der Goldene Handschuh" ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Heinz Strunk über den Hamburger Frauenmörder Fritz Honka. Jonas Dassler ("Das schweigende Klassenzimmer") spielt die Rolle von Honka, der seine Opfer in den 70er Jahren unter anderem in der St.-Pauli-Kneipe "Zum Goldenen Handschuh" kennenlernte und die Leichenteile in seiner Mansardenwohnung in Hamburg-Altona aufbewahrte.

Die kommende Berlinale wird am 7.Februar mit der Weltpremiere des neuen Films der dänischen Regisseurin Lone Scherfig ("Italienisch für Anfänger", "The Riot Club") eröffnet. Das Drama "The Kindness of Strangers" spielt in New York. Jury-Präsidentin ist die französische Schauspielerin Juliette Binoche (54).