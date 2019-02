Nik Konietzny / WDR Audio: Inforadio | 09.02.2019 | Alexander Soyez | Bild: Nik Konietzny / WDR

Heinrich Breloer über sein Dokudrama "Brecht" - Blick hinter Brechts Selbstinszenierung

09.02.19 | 17:36 Uhr

"Der Mann mit Zigarre, lässig, eiskalt" - beschreibt Filmregisseur Heinrich Breloer, wie der Dramatiker Bertolt Brecht sich gab. Dass die Wirklichkeit ganz anders aussah, will er in seinem Zweiteiler zeigen, der am Samstag Premiere hatte. Von Alexander Soyez

"Der haust in allen von uns, der Brecht", sagt der Regisseur Heinrich Breloer zu seinem Dokudrama über den Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht, das am Samstagnachmittag bei der Berlinale in der Sektion "Special" Premiere gefeiert hat - auch Bundespräsident Steinmeier wollte dabei sein. Brecht sei eine "dieser drei großen Figuren", zu denen auch Kafka und Thomas Mann zählten, so Heinrich Breloer. Ganz einfach "Brecht" heißt der Zweiteiler über den jungen und den alten Brecht, der Mitte Februar ins Kino kommt und im März auch im Fernsehen laufen wird. Er ist Teil eines großen biografischen Gesamtpakets, zu dem neben zwei Dokudramen, einer Dokumentation auch ein 550-Seiten-Roman gehört. Es ist der Versuch, hinter den Mythos Brecht zu blicken. Doch Breloer hat sich nicht nur in diesen vergangenen neun Jahren mit Brecht beschäftigt. Der Dramatiker begleitet ihn bereits seit Beginn seiner Karriere als Filmemacher in den späten 70er Jahren. Breloers erster Film "Bi und Bidi in Augsburg" war eine Dokumentation über den jungen Brecht.

Autor und Filmregisseur Heinrich Breloer | Bild: dpa/Oliver Berg

"Ein kleines Männchen, kaum Zähne"

Breloer spricht schnell und begeistert, antwortet lange, man spürt, wie wichtig ihm dieses Projekt ist. Er hat mit so vielen Menschen gesprochen, die Brecht gekannt haben, die mit ihm zusammen waren. Er hat Brechts Leben ausführlich recherchiert und zugleich dramatisiert - mit Tom Schilling als jungem und Burkhart Klausner als altem Brecht. Wenn Breloer jetzt über die Arbeit, über Brecht spricht, kann man ihm vor lauter Anekdoten und Anmerkungen kaum noch folgen. Er will klarmachen, worum es ihm bei "Brecht" geht: "Was hinter der Inszenierung war, mit der er auftrat: der Mann mit Zigarre, lässig, eiskalt - aber in Wirklichkeit ein kleines Männchen, 1,68 oder 1,69 vielleicht, kaum Zähne - wie hat der das gemacht mit all den Frauen?", erklärt Breloer. "Warum mussten es auch so viele sein und warum immer gleichzeitig - warum konnte er sie nicht loslassen?"

Frauen einer der wichtigsten roten Fäden

Die Frauen in Brechts Leben sind tatsächlich einer der wichtigsten roten Fäden in Breloers Dokudrama. So sehr, dass man die Filme beinahe auch "Brechts Frauen" nennen können. "'Brechts Reigen', also Schnitzler, das wäre ja leicht gewesen", sagt Heinrich Breloer. "Nur das hätte ich zu unverschämt und zu unfair gefunden, mich zu entschuldigen bei ihm später, ohne die Weiber wäre ich nicht durchgekommen." Das habe er nicht gewollt. "Ich wollte das Theater auch zeigen, also wie er arbeitet, wie er denkt, aber im Theater sind sie ja immer drin."

Blick hinter die übermächtige Fassade

Breloer gelingt es sowohl mit den dokumentarischen Eindrücken, als auch mit den Spielszenen seines Dokudramas, hinter die übermächtige, auch von Brecht selbst errichtete Fassade zu blicken. Es gelingt ihm, neue Blickwinkel zu zeigen, außerdem den Menschen Brecht in seiner Genialität, aber auch mit seinen Schwächen und Abgründen. Das hat ihn auch für Breloer selbst nur noch spannender gemacht. "Ein Denkmal ist ja nur groß, weil wir darunter stehen und hoch kucken. Aber einen Menschen auch in seinen Schwierigkeiten, Ängsten und in Leiden zu erleben, auch in seinen Zumutungen gegenüber den Frauen, seinen Unverschämtheiten" – dadurch werde er ja in seinem Werk nicht kleiner. "Er ist viel interessanter geworden."