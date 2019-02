imago/APress International) Audio: Inforadio | 14.02.2019 | Alexander Soyez | Bild: imago/APress International)

Berlinale-Ehrenbär für Charlotte Rampling - "Meine Rollen sind für mich wie Komplizen"

14.02.19 | 19:58 Uhr

Am Donnerstag erhält Charlotte Rampling auf der Berlinale den Goldenen Ehrenbären. In über 50 Jahren ist die Britin zu einem Weltstar des Kinos geworden. In Berlin spricht sie über die Faszination der Kamera und die Kunst, eine fremde Figur zum Leben zu erwecken.

"Einen Bären habe ich ja schon", sagt Charlotte Rampling am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Verleihung des Goldenen Ehrenbären. Aber der "Silberne" von 2015, den sie für ihre Rolle in "45 Years" bekommen hat, habe sich einsam gefühlt. "Jetzt kann ich beide nebeneinanderstellen und sie können miteinander boxen", lächelt Rampling - mit demselben "Look", den sie schon mit Anfang 20 hatte. Zwar gebe es Festivals, die Ehrenpreise auslobten, um ganz gezielt einen Star anzulocken, aber die Berlinale stehe nicht in diesem Verdacht, sagt die 73-Jährige: "Ich war einige Male hier, ich habe viele besondere Erinnerungen an die Berlinale."

"Letztes Jahr konnte ich nicht"

Sie freue sich sehr und wisse die Ehrung sehr zu schätzen. Auch fühle sie eine besondere Nähe zu Deuschland, erklärt Rampling, denn sie habe mit vielen deutschen Künstlern gearbeitet. Die Berlinale sei ihr näher als die anderen großen A-Festivals, nicht zuletzt wegen einer besonderen Beziehung zum scheidenden Berlinale-Direktor Dieter Kosslick.

"Für letztes Jahr hatte er mich schon gefragt, da konnte ich aber nicht", erinnert sich die Britin. Damals habe Kosslick noch nicht gesagt, dass er gehen werde. Dann habe er sie Ende 2018 angerufen und gesagt, dass es sein letztes Festival sein werde und sie es ihm doch versprochen habe. "Und das hatte ich." Es habe auch etwas Schönes, den Ehrenbären zu bekommen, "weil ich eine enge Beziehung zu Dieter Kosslick habe", sagt die Charakterdarstellerin, die im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Preise erhalten hat, darunter den Europäischen Filmpreis 2003 (für "Swimming Pool") und eben diesen Silbernen Bären 2015 - als beste Darstellerin im Ehedrama "45 Years", das 2016 auch für den Oscar nominiert war. Gern erinnert sich Rampling auch an 2006 zurück, als sie der internationalen Berlinale-Jury vorsaß. "Präsidentin einer Filmjury zu sein, ist die beste Position bei einem Festival wie diesem."



Über 100 Rollen in über 50 Jahren

In ihrer über 50-jährigen Karriere hat Rampling über 100 verschiedene Charaktere zum Leben erweckt. Eine besondere Technik, sich auf eine Rolle vorzubereiten, habe sie aber nicht, sagt sie auf der Berlinale-Pressekonferenz. Sie versuche nur, ihre Figuren zu verstehen, so dass letztlich Rolle und eigene Person ineinanderfließen würden. In den Rollen, die sie gespielt habe, sei sie letztlich auch selbst erschienen - in den unterschiedlichsten und oft extremen Situationen und Umständen. Anlässlich der Bären-Verleihung stand am Donnerstagabend im Berlinale Palast "Der Nachtportier" von Lucchino Visconti aus dem Jahr 1974 auf dem Programm. Darin spielt Rampling eine KZ-Überlebende, die einen ihrer Peiniger später wiedererkennt und mit ihm eine sadomasochistische Affäre eingeht - damals ein Skandalfilm.

Eine Korrespondenz zwischen Film und Leben

Alle Filme, die sie gedreht habe, "haben eine Bewandnis für mich oder sagen etwas über mich." Aber die zehn Filme, die auf der diesjährigen Berlinale als Hommage zu sehen seien, "zeigen meiner Ansicht nach am besten, was für ein Mensch und was für eine Schauspielerin ich bin. Ich sehe meine Karriere als eine Art Begleiterscheinung und ich wollte immer, dass diese Filme mit meinem eigenen Weg, meinen eigenen Interessen, meiner eigenen Lebensreise korrespondieren."

"Lassen sie uns in zehn Jahren wieder hier treffen"

Geheimnisvolle, wilde, extreme, exzentrische, unabhängige, freigeistige, mörderische und spannende 'Möglichkeiten' hat sie so seit über 50 Jahren zum Leben erweckt - und sich gleichzeitig von ihnen leiten lassen. "Rollen sind für mich wie Komplizen, die sich gemeinsam mit mir den Dingen stellen. Das hat für mich immer gut funktioniert und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es auch ansonsten gut funktioniert hat." Den Ehrenpreis der Berlinale möchte sie dabei noch lange nicht als Abschluss sehen. Als einer der zahlreichen Journalisten fragt, ob man eine solche Auszeichnung möglicherweise als eine Art Schlusspunkt des künstlerischen Schaffens verstehen könnte, muss Rampling laut lachen. "Lassen Sie uns hier in zehn Jahren wieder treffen - dann kann ich Ihnen sagen, was ich bis dahin noch geschafft habe." Sendung: Berlinale Studio, 14.02.2019, 22.00 Uhr



Das Lebenswerk der Charlotte Rampling

Bild: imago / ZUMA Charlotte Rampling wurde 1946 in einem Dorf in Essex geboren. Die Tochter eines Offiziers und einer Kunstmalerin besuchte Eliteschulen in Frankreich und England, sie startete eine Karriere als Model und kam mit 20 Jahren zum Film. Der Suizid ihrer Schwester stürzte sie 1966 in eine schwere Krise und beeinflusst ihre Arbeit als Schauspielerin bis heute tief.

Bild: imago stock&people 1974 wurde sie durch ihre Rolle als in dem damals hoch umstrittenen Visconti-Film "Der Nachtportier" europaweit berühmt. Darin spielt sie eine KZ-Überlebende, die einen ihrer Peiniger später wiedererkennt und mit ihm eine sadomasochistische Affäre eingeht - damals ein Skandalfilm. Ein Jahr darauf feierte sie mit "Farewell, My Lovely" (Foto) zusammen mit Robert Mitchum einen weiteren großen Erfolg.

Bild: imago stock&people Eines der sehr mäßigen Werke Woody Allens: "Stardust Memories" von 1980. Eine der interessanteren Szenen hat dieser Film der minimalistischen Kunst seiner Hauptdarstellerin zu verdanken: Knapp zwei Minuten lang blättert Charlotte Rampling einfach nur in einer Zeitung und sieht Allen an. Man könnte ihr stundenlang dabei zuschauen.

Ramplings Wirkung auf der Leinwand ist so einzigartig, dass sie es zu einem eigenen Verb im Englischen gebracht hat: "To rample" beschreibt, wenn eine Frau einen Mann mit ihrem kühlen Sex-Appeal willenlos macht. Selbstironie bezüglich dieses - aus ihrer Sicht längst abgenutzten - Images bewies Rampling 1986 in "Max, mon amour": Ihre Filmfigur, eine gelangweilte Bankiersgattin, geht mit einem Schimpansen ins Bett.

Bild: Bild: Jean-Claude Moireau/Studiocanal Nach Jahren, in denen sie von Depressionen geplagt wurde, kehrte Rampling 2000 auf die Kinoleinwand zurück. In François Ozons "Unter dem Sand" begeistert sie als Frau, deren Mann bei einem Urlaub am südfranzösischen Meer spurlos verschwindet - und die seinen Verlust danach einfach leugnet. "Das ist mein Film", sagte Rampling damals dem "Spiegel".

Bild: Juergen Teller Sich auf bewegte Bilder vor der Kamera zu beschränken, kam Charlotte Rampling nicht in den Sinn. Sie liebt das zweideutige Spiel mit dem Betrachter und ließ sich von Künstlern wie Helmut Newton und Jürgen Teller fotografieren - mal nackt, mal angezogen. Tellers Bild "Charlotte Rampling, a fox and a plate, No.15 Latimer Road" entstand 2016.

2015 brillierte Charlotte Rampling in "45 Years". Für den Film um ein älteres Paar, das die vermeintliche Gewissheit seiner Ehe plötzlich anzweifelt, wurden Rampling und ihr Filmpartner Tom Courtenay auf der Berlinale mit Silbernen Bären ausgezeichnet - als beste Darstellerin und bester Darsteller.

Bild: imago / C. Niehaus Nun wird aus Silber Gold, Anerkennung einer herausragenden Karriere. Aber ob Charlotte Rampling mit dem Ehrenbären ihr Lebenswerk vollendet sieht? Man darf es bezweifeln. | Weitere Bildergalerien | Link zum Beitrag | Sendung: Radioeins, 14.02.19, 09:50 Uhr

Play Pause Fullscreen