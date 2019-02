Dieter Kosslick | Bild: imago

Dank für "kontinuerliche Unterstützung" - Kosslick erhält Ehrenpreis der Ökumenischen Jury

10.02.19 | 18:00

Der scheidende Berlinale-Direktor Dieter Kosslick (70) ist am Sonntag in Berlin für seine Verdienste mit dem Ehrenpreis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet worden. Der Preis wurde Kosslick beim traditionellen Ökumenischen Empfang der Kirchen anlässlich der

Filmfestspiele von der Internationalen Kirchlichen Filmorganisation "Interfilm" und der Internationalen Katholischen Vereinigung für Kommunikation "Signis" überreicht. Kosslick leitet das Festival in diesem Jahr zum letzten Mal. Er stand seit 2001 an der Spitze der Berlinale. Die Filmfestspiele laufen noch bis zum 17. Februar.



mehr beim rbb dpa/Nietfeld Eröffnung der 69. Berlinale - Viel Lob und Küsse für den Herrn der Bären

Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen, rief beim Ökumenischen Empfang die Filmbranche zu mehr Solidarität auf. "Das deutsche Kino befindet sich in einer Krise, nicht nur wirtschaftlich oder technologisch", sagte Claussen. Als Teil des deutschen Kulturlebens müsse es sich auch inhaltlich und politisch in einem raueren Klima behaupten. "Es gibt gezielte Angriffe von Rechtsextremen gegen Kulturschaffende", betonte der EKD-Kulturbeauftragte laut Pressemitteilung. Da brauche es "mehr Solidarität untereinander, ein Einstehen füreinander".



Die Präsidentin von "Interfilm", Julia Helmke, dankte in ihrer Laudatio Kosslick für seine kontinuierliche Unterstützung der Ökumenischen Jury bei den Filmfestspielen.



Beim Empfang wurde auch die diesjährige Ökumenische Jury vorgestellt. Jurypräsidentin ist die deutsche Medienwissenschaftlerin Anna Grebe. Außerdem gehören ihr an: Pamela Aleman, Pressesprecherin der Diözese Hamilton in Kanada, Micah Bucey, Pfarrer aus den USA, die Literaturprofessorin Dominic Dipio aus Uganda, die kanadische Autorin

und Übersetzerin Kristine Greenaway sowie Margrit Frölich, Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Frankfurt am Main.