Anna Wollner: Da kann ich mich nur anschließen. Der Regisseur stößt nicht nur an inszenatorische, sondern auch an moralische Grenzen. Dieses überstilisierte 70er-Jahre-Setting, der ganze Film ist eine einzige Kulisse. Ich fand ihn ekelerregend, abstoßend, und möchte mir als Frau einen solchen Film nicht angucken müssen. Ich hatte danach den dringenden Zwang zu duschen und habe das auch gemacht.

rbb|24: Heftig gestritten wurde in der Presse über die beiden deutschen Wettbewerbsbeiträge "Ich war zuhause, aber" und "Der Goldene Handschuh" . Die einen fanden sie genial, die anderen grottig. Was meint ihr dazu? Fabian Wallmeier: Ich halte den "Goldenen Handschuh" für den schlimmsten Film des Wettbewerbs. Er ist menschenverachtend und wird der subtilen Romanvorlage nicht im Mindesten gerecht. "Der Goldene Handschuh" zeigt und karikiert das Elend, ohne eine Aussage zu treffen, die irgendwie darüber hinaus reichen könnte.

Anna Wollner: Ich finde es lustig, was man in den Feuilleton-Debatten alles in diesen sehr puzzlehaften Film ohne Handlung hineininterpretiert. Schanelec selbst erklärte im Interview, naja, sie wollte halt einen Esel zeigen. Aber sie sieht kein Bild dahinter. Das ist blutleeres Pseudo-Akademikerkino!

Was sind euer Favorit für den Goldenen Bären?

Anna Wollner: Ich habe zwei Favoriten – beide haben eine Chance, wenn man an die Berlinale-Regel glaubt, dass der Gewinnerfilm in den ersten fünf Tagen um 9 Uhr in einer Pressevorführung läuft. (lacht) Das ist einmal das Langfilmdebüt "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt, weil es eine nachhaltige visuelle Kraft hat, das kaputte System und die Überforderung aller Beteiligten zeigt. Und weil die junge Hauptdarstellerin eine absolute Wucht ist. Mein zweiter Favorit ist der mazedonische Film "God Exists, and her name is Petrunya" von Regisseurin Teona Strugar Mitevska.

Warum?

Anna Wollner: Es gibt Filme, bei denen weiß man in den ersten zwei Minuten, dass sie etwas werden oder eben auch nicht. Bei diesem Film steht eine Frau in einem leeren Schwimmbad und dann setzt Musik ein – da waren wir alle sofort wach. Gerade in einem Jahr, in dem viel über Frauen diskutiert wird, ist "Petrunya" der stärkste Film auf der Leinwand. Ich würde mich freuen, wenn er den Goldenen Bären kriegt.

Fabian Wallmeier: Für mich ist es "So long, my son" von Wang Xiaoshuai, ein emotional sehr klug gebauter Film, er wäre ein würdiger Bärengewinner. Allerdings passt er so passgenau in die Favoritenrolle, dass es unwahrscheinlich sein könnte, dass er tatsächlich gewinnt. Nicht nur im rbb-Kritikerspiegel hat er super gut abgeschnitten, er verkörpert auch perfekt das Motto der Berlinale "Das Private ist politisch". Man würde mit dem Hauptpreis natürlich auch ein Zeichen setzen gegen die Filmzensur in China, denn man munkelt, dass die Absagen von zwei Filmen beim diesjährigen Festival genau damit zu tun haben.