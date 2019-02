Die Berlinale neu zu strukturieren – und zwar rechtzeitig. Denn wir erleben gerade einen Abschied von der alten Filmwelt. Wir haben sehr viele junge Leute in die Berlinale geholt, haben den Market ausgebaut, haben das "Kulinarische Kino" oder "Native" installiert, um bestimmte Zielgruppen an uns zu binden. Wir haben die Sektion "Generation" erweitert für Jugendliche bis 18 Jahren. Da gehen heute 70.000 junge Leute hin. Dass wir dieses Festival von innen heraus in allen Dimensionen erfolgreich erneuert haben, dass wir das Publikum dabei nicht verloren, sondern vervielfacht haben – das ist ein gutes Gefühl, wenn man zurückblickt.

Keinen. Teilweise hatte das absurde Züge, teilweise wurden dieselben Sätze von denselben Leuten vor fast 25 Jahren gesagt und geschrieben. Damit muss man umgehen. Aber soll ich alles viel kleiner machen und die Leute abhalten, ins Kino zu gehen? Im Nachhinein wirkt das etwas lächerlich. Aber es nervt, wenn das immer wieder auf uns einprasselt. Das wird auch beim nächsten Direktor nach ein paar Jahren so sein – bis endlich diejenigen, die es nicht lassen können, vielleicht auch einmal in Pension gehen.

Filmfestivals sind wichtiger denn je. Sie haben aber ganz unterschiedliche Aufgaben. Auf der einen Seite zeigen sie weltweite Filmkunst. Auf der anderen Seite sind sie wirtschaftliche Faktoren: Sie müssen den Nachwuchs einer Branche fördern, müssen eine Veröffentlichungsstrategie haben für Filme, die man sonst nie sehen wird. Es gibt viele Dinge, die ein Festival heute tun muss, und das machen wir auch. Die Auseinandersetzung, ob ein Film von Netflix ist, ist eine interne Diskussion. Da geht es darum, wie der Kinofilm in den Kinos überleben kann. Aber den Kinofilm gibt es auch in anderen Medien.

Die britische Schauspielerin Charlotte Rampling, Jury-Präsidentin der Internationalen Filmfestspiele 2006, wird am Flughafen Tegel in Berlin vom Festival-Leiter Dieter Kosslick begrüßt. 2019 sind ihr die Hommage und der Ehrenbär der Berlinale gewidmet.

Gutgelauntes Trio: Klaus Wowereit, Dieter Kosslick und Anke Engelke bei der Eröffnungsgala der 55. Internationalen Filmfestspiele am 10.02.2005 in Berlin.

Es ist das Ende einer Ära: Nach 18 Jahren wird Dieter Kosslick 2019 zum letzten Mal durch die Internationalen Filmfestspiele führen, die am 7. Februar in Berlin beginnen.

Wir haben keine Barrieren, keine unterschiedlichen Zutrittsgenehmigungen, wie es sie bei Festivals manchmal gibt. Irgendwie sind wir auch ein Volksfilmfestival geworden. Die Berlinale wurde von der Bevölkerung und den Berlinale-Fans angenommen, den Berlinern und vielen ausländischen Gästen. Damit bin ich in der Tradition von 1951 geblieben: Völkerverständigung, Kultur in die Stadt bringen und Spaß haben.

Ich bin schon sehr früh, 1968 in Berlin gewesen, die Stadt war immer eine Art Sehnsuchtsort. Ich bin glücklich, dass ich diese berühmte Berlinale 18 Jahre lang leiten durfte - ausgerechnet ich, einer aus der schwäbischen Prärie. Ich glaube, ich bleibe vielen Leuten wenigstens noch ein Weilchen in Erinnerung, als derjenige, der den Leuten die Schwellenangst genommen hat. Ich bin immer noch gerührt, wenn ich sonntags aus meinem Hotelzimmer schaue und dann alle diese Menschen sehe, die ins Kino gehen. Rund 80.000 Besucher kommen zum Publikumstag. Dann denke ich, das hat gut geklappt.

Bei welchen Dingen Sie froh, sie nicht mehr machen zu müssen?

Oh, da gibt es vieles, ein ganzes Kästchen: Zum Beispiel muss ich keine Absagen mehr machen. Jährlich werden 7.000 Filme bei der Berlinale eingereicht, davon zeigen wir 400. Wir müssen also 6.600 Filme absagen. Das macht nun wirklich keinen Spaß. Auch die ganze Bürokratie ist nicht einfach: Auf der einen Seite, musste ich unterschreiben, dass wir neues Toilettenpapier bekommen. Auf der anderen Seite musste ich in Los Angeles versuchen, den Megastar auf die Berlinale zu holen. Ich war viel unterwegs, musste oft an Flughäfen rumlungern – mit dieser Zeit kann ich künftig etwas Tolleres machen. Darauf freue ich mich schon.



Was werden Sie vermissen?

Viele Freunde und meine Kollegen. Was wir die letzten Jahre gemacht haben, macht ja auch Spaß: die Berlinale mit neuen Initiativen zu bereichern. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es wird mir schon was einfallen, sagte die Kanzlerin einmal.

Es wird in der nächsten Zeit viel Schulterklopfen, Danksagungen und warme Worte geben, auch Tränen – ist es Ihnen ein Graus, oder stecken Sie das einfach weg?

Es ist mir nicht so superangenehm, aber natürlich nehme ich das auch als Zeichen der Zuneigung und werde damit schon zurechtkommen. Wir werden es so dosieren, dass ich diese Tage überlebe.

Vielen Dank für das Gespräch.