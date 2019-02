imago/Manuel Romano Audio: Inforadio | 10.02.2019 | Alexander Soyez | Bild: imago/Manuel Romano

Berlinale | Fatih Akin über Fritz Honka - "Selbst die Kiezgrößen waren erschüttert"

11.02.19 | 06:33 Uhr

Fatih Akin ist einer der Regiestars, die im Berlinale-Wettbewerb vertreten sind. "Der Goldene Handschuh", seine Millieustudie über den Serienmörder Fritz Honka, ist nichts für schwache Nerven - und das alles geschah quasi bei Akin um die Ecke, erzählt er. Von Alexander Soyez



"Ich habe schon die Möglichkeit gesehen, aus dem Ding einen Horrorfilm zu machen", sagt Fatih Akin über die Taten des Serienmörders Fritz Honka, die in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre nicht nur Hamburg, sondern die ganze Republik erschütterten.

Vier Frauen ermordet und zerstückelt

Schon die erste Szene lässt einem das Blut in den Adern gefrieren: Wenn Honka versucht, eine tote Frau komplett in einem Müllsack zu verstauen und sie dann zersägt und Teile von ihr auf den Müll wirft - noch bevor der Film so richtig beginnt. Das ist realer Horror - denn es gab diesen Honka wirklich. Er brachte vier Frauen um, warf sie weg oder versteckte die Leichenteile in seiner Wohnung. Wenn Akin von diesem Grauen erzählt, merkt man bis heute, dass er auf gewisse Weise auch persönlich betroffen war, denn all das geschah auf St. Pauli, nicht weit entfernt von den Orten, an denen Akin seine Kindheit verbracht hat. Und natürlich wurde der Film auch dort gedreht.

"Es war so um die Ecke"

"Es ist einfach in der Realität gewesen, weil der Typ in meiner Nachbarschaft gehaust hat", sagt Akin. Der Patenonkel von seinem besten Freund sei sogar ein Nachbar Honkas gewesen. "Es war wirlich real, es war so um die Ecke." Der Horror ist echt und in seiner Intensität so schwer zu ertragen, dass man sich fragt, warum man sich als Zuschauer darauf einlässt? Aber Akin zuckt mit den Schultern. "Warum guckt ein Zuschauer 'Der Junge muss an die frische Luft'?", fragt er eher rhetorisch. Er könne sich Gott sei Dank den Luxus leisten, "nicht Filme machen zu müssen, die ich nicht machen möchte".

Nächstes Horror-Projekt ist schon in Arbeit

Schon die Buchvorlage von Heinz Strunk,der sonst eher für seinen komödiantischen Ton bekannt ist, sei nichts für zarte Gemüter, wurde aber dennoch ein Riesenerfolg. "Es scheint eine Neugierde zu geben", sagt Akin über den teils bestialischen Stoff. "Das Buch ist nicht weniger herausfordernd, halt literarisch, nicht visuell." Selbst die Kiezgrößen, die während der Dreharbeiten auf Akin und seine Crew aufgepasst hätten, "so tätowierte, heftige Typen - die haben sich den Film angeguckt und waren danach erschüttert", berichtet der Filmemacher. "Das ist doch ganz gut, denn diese Leute zu erschüttern, ist nicht so einfach." Kein Wunder, dass das nächste Horror-Projekt bereits in Arbeit ist. In Hollywood will Akin noch in diesem Jahr Stephen Kings "Feuerkind" verfilmen.

