Als Oscar-Preisträgerin sei Binoche ("Chocolat") eine der profiliertesten internationalen Schauspielerinnen, erklärte Berlinale-Präsident Dieter Kosslick am Dienstag in einer Mitteilung. Binoche habe in mehr als 70 Filmen gespielt und sei die erste europäische Schauspielerin, die sowohl auf den Filmfestivals in Berlin, Venedig und Cannes ausgezeichnet worden sei. Zudem sei das Festival ihr ganz besonders verbunden. "Ich freue mich, dass sie nun in dieser herausragenden Position zurückkommt", so Kosslick weiter.

Lone Scherfigs "The Kindness of Strangers" gibt den Startschuss für die 69. Berlinale am 7. Februar 2019. In dem Drama tragen verschiedene Menschen ihren ganz individuellen Überlebenskampf im New Yorker Winter aus.

Die kommende Berlinale wird mit der Weltpremiere des neuen Films der dänischen Regisseurin Lone Scherfig ("Italienisch für Anfänger", "The Riot Club") eröffnet. Zum Start der Berliner Filmfestspiele am 7. Februar wird Scherfigs in New York spielendes Drama "The Kindness of Strangers" gezeigt. Bis zum 17. Februar können Kinofans das Festival in Berlin feiern.