Auch bei der diesjährigen Preisverleihung war das nicht anders. Sein letztes Festival hin oder her: Statt mit dem zu beginnen, worum es bei dieser Preisverleihung eigentlich zuerst gehen sollte - nämlich die Silbernen und den Goldenen Bären, die Filme ihrer Macherinnen und Macher - drehte sich zunächst alles um den scheidenden Hausherrn: Dieter hier, Dieter da, Dieter dort.

Das macht die Sache etwas peinlich und lässt die Ehre, die ihm in nach all den Jahren gebührt, etwas schal wirken. Als großer Kommunikator, der er nun einmal ist, hat er der Berlinale viel frisches Leben eingehaucht. Und hat sie vor allem in Berlin viel populärer gemacht, ihr eine Leichtigkeit verordnet, sich um Filmtalente gekümmert, das Potsdamer-Platz-Gefühl in die Kinos gebracht. Die Liste ließe sich fortsetzen.