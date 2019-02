Seit Kirsten Niehuus das Medienboard Berlin-Brandenburg leitet, hat sich Berlin zur ersten Adresse im deutschen Filmgeschäft entwickelt - auch für internationale Produktionen. So verbreitet der Medienboard-Empfang am Samstagabend auch einen Hauch von Hollywood.

Alles wie immer, möchte man meinen - doch der alljährliche Empfang des Medienboards Berlin-Brandenburg ist etwas ganz Besonderes, auch in diesem Jahr. Am Samstagabend wird im Rahmen der Berlinale erneut der rote Teppich ausgerollt, und die langjährige Medienboard-Chefin Kirsten Niehuus wird die allererste Garde der deutschen Filmbranche empfangen.

Erst in dieser Woche gab Niehuus bekannt, dass das Medienboard zum Auftakt der diesjährigen Drehsaison Fördermittel in Höhe von insgesamt 5,6 Millionen Euro bereitstellen werde - für insgesamt 40 Projekte.

Nicht nur die Hauptstadt, auch die Filmstandorte in Brandenburg haben in den vergangenen Jahren von der Medienboard-Förderung profitiert. "Die Marke 'Made in Brandenburg' genießt mittlerweile weltweit einen sehr guten Ruf", sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zum Auftakt der Berlinale in dieser Woche.

Besonders erfreulich ist laut Steinbach der Erfolg der Serie "Babylon Berlin", die unter anderem im Studio Babelsberg gedreht wurde. Dabei sei das "Filmland Brandenburg" nicht nur auf die Babelsberger Filmstudios beschränkt: Im vergangenen Jahr seien an mehr als 70 Drehorten in fast allen Regionen Brandenburgs Filme und Serien gedreht worden.