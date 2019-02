Netflix und Co. komplett von Filmfestivals auszuschließen - das fordern wohl nur die Hardcore-Cineasten und Kinobetreiber, doch auf der Berlinale gibt es Streit: um den am Mittwochabend laufenden Netflix-Wettbewerbsfilm "Elisa Y Marcela". Von Jakob Bauer

So richtig in Schwung kommt die Debatte kurz vor Start der Berlinale. Bei der Programm-Pressekonferenz positioniert sich Festival-Chef Dieter Kosslick klar. "Es ist ja so, dass Filmfestivals im Sinne der Erfinder Festivals für Filme sind, die ins Kino kommen sollen. […] Wir sind erstmal für das Kino da." Warum "Elisa Y Marcela" trotzdem im Wettbewerb gelandet ist? Der Film soll in Spanien ins Kino kommen, bevor er nur noch auf der Streamingplattform erhältlich sein wird. Das hat Netflix dem rbb auf Anfrage bestätigt. Nur: Wann, wo und wie lange, dazu gibt es keinerlei Informationen.

Das ist kein Problem, wenn man sich die recht locker formulierten Wettbewerbs-Regularien der Berlinale anschaut. Dort heißt es: "Zugelassen sind Spielfilme […], die für eine Kinoauswertung vorgesehen sind." Die Betonung liegt auf "vorgesehen". Anders als zum Beispiel beim Filmfestival in Cannes, wo ein Kinostart in Frankreich Voraussetzung für die Aufnahme in den Wettbewerb ist, reicht es in Berlin aus, einen Film einzureichen, der für das Kino vorgesehen ist. Und das können nun wirklich viele Filme sein. Dass Netflix, wo ausnahmslos alle Vertriebsrechte an "Elisa Y Marcela" liegen, den Film auch tatsächlich ins Kino bringt, bezweifelt die AG Kino. Der Zusammenschluss deutscher Filmkunsttheater hat am Montag einen offenen Brief an Dieter Kosslick und Kulturstaatsministerin Monika Grütters verfasst. Einer der Kritikpunkte ist, dass Netflix ein "öffentlich gefördertes internationales Kino-Film-Festival als Werbeplattform für das eigene Angebot missbrauch[e]"

Die Berlinale, ein "Kino-Festival"? Kosslick sagt es, die AG Kino sagt es. Auf der Profil-Seite des Festivals im Internet fällt das Wort hingegen nur einmal: "Die Berlinale bringt die großen Stars des internationalen Kinos nach Berlin." Nicht unbedingt die Filme. Albert Wiederspiel, Leiter des Filmfests Hamburg und regelmäßiger prominenter Gast bei der Berlinale, hält nichts davon, aus Filmfestivals plötzlich Kinofestivals zu machen. "Wir sind ja ein Filmfestival, kein Kinofestival, sonst würden wir so heißen." In Hamburg haben sie sich letztes Jahr dazu entschieden, den Netflix-Film "Roma" zu zeigen. Und Wiederspiel würde das auch immer wieder machen. "Mein Auftrag als Festivalmacher ist es ja, die besten Filme zu zeigen, und wenn die guten Filme von Netflix sind, dann sind sie halt von Netflix. Ich bin ein unabhängiger Filmfestmacher, so wie Dieter Kosslick auch, insofern machen wir, was wir wollen."