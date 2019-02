Netflix will offenbar in deutsche Filmförderung einzahlen

Der Streamingdienst Netflix hat sich offenbar bereit erklärt, künftig in die deutsche Filmförderung einzuzahlen. Die Filmförderungsanstalt habe dies auf Nachfrage bestätigt, schreibt "Welt.de". Auf der Berlinale hatte es heftigen Streit um Netflix gegeben.

Nach langem Ringen ist der US-Streamingdienst Netflix offenbar bereit, sich deutschen Gesetzen zu beugen. Wie das Onlineportal "Welt.de" [externer Link] am Donnerstag berichtet, will Netflix ab September dieses Jahres in die deutsche Filmförderung einzahlen. Das habe die Filmförderungsanstalt (FFA) auf Anfrage bestätigt.