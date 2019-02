Das Publikum hat abgestimmt: Der japanische Spielfilm "37 Seconds" sowie der sudanesische Dokumentarfilm "Talking About Trees" erhalten den Panorama-Publikums-Preis. Selbstbestimmung ist bei beiden Produktionen ein zentrales Thema.



In der Sparte Dokumentarfilm siegte der sudanesische Film "Talking About Trees" . Darin stellt Suhaib Gasmelbari vier ältere Regisseure vor, die versuchen, ein geschlossenes altes Kino wieder zu eröffnen. Nachdem dort 1989 alle Kinos geschlossen werden mussten, wollen sie auf diese Weise die Filmkultur im Sudan beleben. Der Film wirft auch ein Licht auf die momentane Situation in dem krisengeschüttelten Land.

Die Preisverleihung findet am Publikumstag der Berlinale, am Sonntag, den 17.2., um 17 Uhr im CinemaxX am Potsdamer Platz statt. Es moderiert radioeins-Filmexperte Knut Elstermann.



Die Preise übergeben Martina Zöllner und Robert Skuppin. Vergeben wird der Panorama Publikums-Preis vom rbb Fernsehen und radioeins in Zusammenarbeit mit der Panorama Sektion der Berlinale.