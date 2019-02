Kurz vor der Entscheidung über den Goldenen und die Silbernen Bären sind am Samstag bei der 69. Berlinale die Preise der Nebenjurys vergeben worden.



Dabei hat einer der Bären-Favoriten erste Preise absahnen können. Die mazedonische Produktion "Gospod postoi, imeto i' e Petrunija" ("God Exists, Her Name Is Petrunya" von Teona Strugar Mitevska sicherte sich Auszeichnungen der Gilde Deutscher Filmkunsttheater und der Ökumenischen Jury.