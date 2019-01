Bild: dpa/Jörg Carstensen

Festival-Chef stellt Berlinale-Programm vor - Christian Bale und Tilda Swinton kommen zu Kosslicks Abschied

29.01.19 | 13:41 Uhr

Wer die begehrten Berlinale-Bären bekommt, entscheidet neben Jury-Präsidentin Juliette Binoche unter anderen die Schauspielerin Sandra Hüller. Bei seiner letzten Ausgabe als Festival-Chef begrüßt Dieter Kosslick zudem internationale Stars wie Christian Bale.



Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin haben die Programmschwerpunkte sowie die Jurybesetzung auf der traditionellen Programmkonferenz bekanntgegeben. In der internationalen Jury werden demnach neben Präsidentin Juliette Binoche unter anderem die Schauspielerin Sandra Hüller und die Schauspielerin und Produzentin Trudie Styler, die Ehefrau von Musiker Sting, sein. Hollywoodglanz wird nur sporadisch auf dem roten Teppich glänzen - mangels US-Produktionen: Immerhin, der britisch/US-amerikanische Schauspieler Christian Bale, Star des Films "Vice" (außer Konkurrenz im Wettbewerb), ist dabei. Erwartet werden außerdem nationale und internationale Stars wie Lars Eidinger, Franz Rogowski, der britische Schauspieler Bill Nighy, seine schottische Kollegin Tilda Swinton und natürlich auch Charlotte Rampling, der Hommage und Ehrenbär gewürdigt sind. Musikfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten, "Die Toten Hosen", über die eine Dokumentation gezeigt wird, sind dabei und die in China megapopuläre Boygroup "The Fighting Boys.

"Das Private ist politisch" sei ein inhaltlicher Schwerpunkt des diesjährigen Festivals, so Kosslick. Familie, die Suche nach Geborgenheit, wie sie etwa Lone Scherfigs Eröffnungsfilm "The Kindness of Strangers" über eine Mutter mit zwei Kindern in New York, aber auch die deutschen Wettbewerbsbeiträge repräsentierten.

"Mr. Berlinales" Ära endet nach 18 Jahren

Es ist die letzte Programmkonferenz der Berlinale unter der Ägide ihres langjährigen Direktors Dieter Kosslick. Seit 2001, also seit 18 Jahren, leitet "Mr. Berlinale" das wichtigste deutsche Filmfestival. Im Mai 2019 wird seine Ära definitiv enden, in der er unter anderem die Sektionen "Perspektive deutsches Kino" sowie "Kulinarisches Kino" eingeführt hat. Vor allem im letzten Jahr gab es aus der Filmszene zum Teil heftige Kritik an der Ausrichtung des Festivals. Nach Kosslick steht eine paritätisch besetzte Doppelspitze in der Verantwortung für die Filmauswahl: Carlo Chatrian, bisheriger Chef des Festivals von Locarno, wird künstlerischer Direktor, die Niederländerin Mariette Rissenbeek leitet die Geschäfte.

Wettbewerb mit drei deutschen Filmen

Bereits seit fast zwei Wochen steht das Programm des diesjährigen Wettbewerbs. Insgesamt 17 Filme konkurrieren um den Goldenen und die Silbernen Bären, darunter drei deutsche Filme: Fatih Akin ist dabei mit seiner Verfilmung von Heinz Strunks Roman "Der goldene Handschuh" über Fritz Honka, den berühmt-berüchtigten Hamburger Serienmörder aus den Siebzigerjahren. Mit Angela Schanelec ist auch eine Regisseurin der sogenannten Berliner Schule im Bären-Rennen. In ihrem Drama "Ich war zu Hause, aber" mit Franz Rogowski (Berlinale Shooting Star 2018) und Maren Eggert geht es um einen 13-Jährigen, der für eine Woche spurlos verschwindet. Ein unangepasstes kleines Mädchen wiederum steht im Mittelpunkt von Nora Fingscheidts Spielfilmdebüt "Systemsprenger". Der Film wird auch in der Reihe "Berlinale Goes Kiez" in der Haftanstalt Plötzensee gezeigt.

Sieben Filme im Wettbewerb sind von Regisseurinnen

Sieben von insgesamt 17 Wettbewerbsfilmen sind von Regisseurinnen realisiert worden, der Wettbewerb versucht also auch in diesem Jahr zumindest mit der Kuratierung mehr Geschlechtergerechtigkeit in der männerdominierten Regie-Szene herzustellen. Außerdem laufen sechs weitere Filme außer Konkurrenz, darunter "Vice - der zweite Mann" von Adam McKay. Christian Bale spielt darin den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney, Sam Rockwell Ex-Präsident George W. Bush. Bale, der für seine Darstellung bereits einen Golden Globe erhielt, ist einer der - wenigen - Weltstars, die in diesem Jahr auf der Berlinale zu Gast sein werden. "Vice" gilt auch als Anwärter für einige Oscar-Nominierungen.

Auch die Schauspielerin Sandra Hüller ist in der Jury

Die Jurymitglieder werden unter der Präsidentschaft der französischen Schauspielerin Juliette Binoche darüber entscheiden, wer den Goldenen und die Silbernen Bären erhält. Mit dabei ist auch die in Leipzig lebende deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, die zuletzt vielfach ausgezeichnet wurde für die Rolle der Ines in "Toni Erdmann" von Maren Ade. Schauspielerin und Produzentin Trudie Styler, Ehefrau des Musikers Sting, gehört ebenfalls zur Jury. Weiterhin der US-amerikanische Kritiker Justin Chang, der chilenische Regisseur Sebastián Lelio und der Kurator Rajendra Roy aus den USA.



Sie entscheiden über Gold und Silber

Bild: dpa/Michael Kappeler Die Chefin kommt aus Frankreich: Jurypräsidentin ist in diesem Jahr die Schauspielerin Juliette Binoche. Zu den zahlreichen Auszeichnungen der Oscar-Preisträgerin gehört auch ein Silberner Bären für ihre Rolle als Krankenschwester Hana in "Der englische Patient" von Anthony Minghella. An ihrer Seite werden folgende Jury-Mitglieder sein ...

Bild: dpa/Soeren Stache Zuletzt wurde die Leipzigerin Sandra Hüller für ihre Rolle als Karrierefrau Ines Conradi in Maren Ades "Toni Erdmann" gefeiert. 2006 erhielt Schauspielerin einen Silbernen Bären für die Rolle einer an Epilepsie erkrankten Studentin in Hans-Christian Schmids "Requiem", 2019 entscheidet sie mit, wer welchen Berlinale-Bär bekommt.



Bild: dpa/David Heerde Auch dabei: Der chilenische Filmregisseur und Drehbuchautor Sebastián Lelio. Lelio war erstmals 2013 mit "Gloria" im Wettbewerb. Der Film brachte seiner Hauptdarstellerin einen Silbernen Bären ein. Vier Jahre später erhielt Lelios "Eine fantastische Frau" den Teddy Award sowie den Silbernen Bären für das beste Drehbuch.



Bild: imago/Matteo Nardone Die britische Schauspielerin und Filmproduzentin Trudie Styler, in diesem Jahr Mitglied der Berlinale-Jury, gründete unter anderem 1989 die Rainforest Foundation zur Rettung des Regenwaldes und dem Schutz der Rechte der indigenen Bevölkerung. Styler ist seit 1992 mit dem Musiker Sting verheiratet.



Bild: dpa/Jason Smith Ebenfalls in der Jury: der Chef-Kurator des New Yorker MoMA, Rajendra Roy (Bild) und der Filmkritiker und Kolonist der "Los Angeles Times", Justin Chang.

Die kommende Berlinale wird am 7. Februar mit der Weltpremiere des neuen Films der dänischen Regisseurin Lone Scherfig ("Italienisch für Anfänger", "The Riot Club") eröffnet. Ihr Drama "The Kindness of Strangers" spielt in New York. Hommage und Ehrenbär sind der britischen Schauspielerin Charlotte Rampling gewidmet.



Diese Filme laufen im internationalen Wettbewerb Donnerstag, 7. Februar 2019

The Kindness of Strangers von Lone Scherfig (Dänemark / Kanada / Schweden / Frankreich) - Eröffnungsfilm Freitag, 8. Februar 2019

Systemsprenger von Nora Fingscheidt (Deutschland)

Grâce à Dieu (By the Grace of God) von François Ozon (Frankreich)

Öndög von Wang Quan'an (Mongolei) Samstag, 9. Februar 2019

Der Boden unter den Füßen von Marie Kreutzer (Österreich)

Ut og stjæle hester (Out Stealing Horses) von Hans Petter Moland (Norwegen / Schweden / Dänemark)

Der Goldene Handschuh von Fatih Akin (Deutschland / Frankreich) Sonntag, 10. Februar 2019

Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (God Exists, Her Name is Petrunya) von Teona Strugar Mitevska (Mazedonien / Belgien / Slowenien / Kroatien / Frankreich)

The Operative (Die Agentin) von Yuval Adler (Deutschland / Israel / Frankreich / USA) – Außer Konkurrenz

Mr. Jones von Agnieszka Holland (Polen / Großbritannien / Ukraine) Montag, 11. Februar 2019

Répertoire des villes disparues (Ghost Town Anthology) von Denis Côté (Kanada)

Vice (Vice – der zweite Mann) von Adam McKay (USA) – Außer Konkurenz

Kız Kardeşler (A Tale of Three Sisters) von Emin Alper (Türkei / Deutschland / Niederlande / Griechenland) Dienstag, 12. Februar 2019

Ich war zuhause, aber von Angela Schanelec (Deutschland / Serbien)

La paranza dei bambini (Piranhas) von Claudio Giovannesi (Italien)

L'adieu à la nuit (Farewell to the Night) von André Téchiné (Frankreich / Deutschland) – Außer Konkurrenz Mittwoch, 13. Februar 2019

Varda par Agnès (Varda by Agnès) von Agnès Varda (Frankreich) – Dokumentarfilm, außer Konkurrenz

Elisa y Marcela (Elisa & Marcela) von Isabel Coixet (Spanien)

Synonymes (Synonyms) von Nadav Lapid (Frankreich / Deutschland) Donnerstag, 14. Februar 2019

Di jiu tian chang (So Long, My Son) von Wang Xiaoshuai (Volksrepublik China)



Freitag, 15. FEBRUAR 2019

Amazing Grace realisiert von Alan Elliott (USA) – Dokumentarfilm, außer Konkurrenz

Marighella von Wagner Moura (Brasilien) – Außer Konkurrenz

Yi miao zhong (One Second) von Zhang Yimou (Volksrepublik China)

