Die 69. Berlinale startet - Filme, Familien, Bären und ein Abschied

07.02.19 | 06:49 Uhr

Hier und da wird noch geputzt, doch der rote Teppich ist ausgerollt, stolz prangt der Bär auf der Glasfassade: Am Donnerstagabend ist glanzvolle Eröffnung der 69. Berlinale. Zehn Tage lang ist die Stadt im Festivalfieber: Stars und Filme bis zum Abwinken.

Eine Gala mit nachfolgender Film-Weltpremiere gibt am Donnerstagabend den Startschuss zu den 69. Internationalen Filmfestspielen Berlin. Jury-Präsidentin Juliette Binoche, Staatsministerin Monika Grütters, der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller und Berlinale-Direktor Dieter Kosslick werden die Berlinale glanzvoll eröffnen. Anke Engelke moderiert die Veranstaltung, bei der neben Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche die weiteren fünf Mitglieder der Internationale Jury vorgestellt werden: die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, die britische Schauspielerin und Produzentin Trudie Styler, der chilenische Regisseur Sebastián Lelio sowie der Kritiker Justin Chang und der Kurator Rajendra Roy aus den USA.



Dieter Kosslick begeht in diesem Jahr sein 18. Festival und wird sich nach dieser, seiner letzten, Berlinale verabschieden.

Im Anschluss gibt der neue Film der dänischen Regisseurin Lone Scherfig ("Italienisch für Anfänger", "The Riot Club") den Auftakt zum Wettbewerb. Scherfigs Drama "The Kindness of Strangers" zeigt unterschiedliche Figuren, die jeweils auf ihre Art und Weise damit ringen, den New Yorker Winter zu überleben. Doch die diesjährige Berlinale steht auch im Zeichen des Abschieds: Dieter Kosslick leitet das wichtigste deutsche Filmfestival in diesem Jahr zum letzten Mal. Nach 18 Jahren gibt der 70-Jährige in diesem Mai den Posten auf. Seine Nachfolge wird eine Doppelspitze antreten: Der Italiener Carlo Chatrian wird künstlerischer Leiter, Mariette Rissenbeek übernimmt die Geschäftsführung.

Drei deutsche Wettbewerbsbeiträge

Der Wettbewerb steht diesmal unter dem Motto: "Das Private ist politisch". 17 Filme konkurrieren um den Goldenen und die Silbernen Bären, sechs weitere laufen im Wettbewerb außer Konkurrenz. Viele Filme drehen sich um Themen wie Familie, Diversität und die Suche nach Geborgenheit. Dazu gehören neben Lone Scherfigs Eröffnungsfilm zwei der insgesamt drei deutschen Wettbewerbsbeiträge. In ihrem Drama "Ich war zu Hause, aber" mit Franz Rogowski (Berlinale Shooting Star 2018) erzählt Angela Schanelec von einem 13-Jährigen, der für eine Woche spurlos aus seiner Familie verschwindet. Im Mittelpunkt von Nora Fingscheidts Spielfilmdebüt "Systemsprenger" steht ein unangepasstes kleines Mädchen. Der dritte deutsche Wettbewerbsbeitrag ist Fatih Akins Verfilmung von Heinz Strunks Roman "Der goldene Handschuh". Darin geht es um Fritz Honka, den berühmt-berüchtigten Hamburger Serienmörder aus den 70er- Jahren.

Die Berlinale-Jury

Bild: dpa/Michael Kappeler Die Chefin kommt aus Frankreich: Jurypräsidentin ist in diesem Jahr die Schauspielerin Juliette Binoche. Zu den zahlreichen Auszeichnungen der Oscar-Preisträgerin gehört auch ein Silberner Bären für ihre Rolle als Krankenschwester Hana in "Der englische Patient" von Anthony Minghella. An ihrer Seite werden folgende Jury-Mitglieder sein ...

Bild: dpa/Soeren Stache Zuletzt wurde die Leipzigerin Sandra Hüller für ihre Rolle als Karrierefrau Ines Conradi in Maren Ades "Toni Erdmann" gefeiert. 2006 erhielt Schauspielerin einen Silbernen Bären für die Rolle einer an Epilepsie erkrankten Studentin in Hans-Christian Schmids "Requiem", 2019 entscheidet sie mit, wer welchen Berlinale-Bär bekommt.



Bild: dpa/David Heerde Der chilenische Filmregisseur und Drehbuchautor Sebastián Lelio war erstmals 2013 mit "Gloria" im Wettbewerb. Der Film brachte seiner Hauptdarstellerin einen Silbernen Bären ein. Vier Jahre später erhielt Lelios "Eine fantastische Frau" den Teddy Award sowie den Silbernen Bären für das beste Drehbuch.



Bild: imago/Matteo Nardone Die britische Schauspielerin und Filmproduzentin Trudie Styler, in diesem Jahr Mitglied der Berlinale-Jury, gründete unter anderem 1989 die Rainforest Foundation zur Rettung des Regenwaldes und dem Schutz der Rechte der indigenen Bevölkerung. Styler ist seit 1992 mit dem Musiker Sting verheiratet.



Bild: dpa/Jason Smith Ebenfalls in der Jury: der Chef-Kurator des New Yorker MoMA, Rajendra Roy (Bild) und der Filmkritiker und Kolonist der "Los Angeles Times", Justin Chang.

Ehrenbär für Charlotte Rampling

Mit einer Hommage sowie dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk wird die britische Film- und Theaterschauspielerin Charlotte Rampling gewürdigt.

Eine Berlinale-Kamera für herausragende Verdienste um den Film erhalten die französische Regisseurin Agnès Varda (ihr Film "Varda par Agnès" läuft außer Konkurrenz im Wettbewerb), der Ex-Panorama-Sektionsleiter Wieland Speck, DEFA-Regisseur Herrmann Zschoche sowie an die US-Amerikanerin Sandra Schulberg, Gründerin des Independent Filmmaker Project. Glamourglanz auf dem roten Teppich bringen in diesem Jahr: Charlotte Rampling, Juliette Binoche, Christian Bale, Bill Nighy, Tilda Swinton, Lars Eidinger, Franz Rogowski - um nur einige zu nennen.

Tickets teurer

Der Verkauf der Tickets für die Berlinale-Filme war am Montag - drei Tage vor dem offiziellen Beginn der Berlinale - nach Veranstalterangaben "sehr positiv gestartet". Der Andrang an den Vorverkaufskassen und online sei "wie in den Vorjahren erwartungsgemäß groß" gewesen. Dabei sind die Tickets für die Berlinale-Filme im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden: So kosten etwa die teuersten Karten 16 Euro (2018: 15 Euro). Für die meisten Vorstellungen werden 13 Euro (2018: 12 Euro) fällig.

Weniger Kinobesucher 2018

Kurz vor Beginn der Berlinale 2019 bekam die Branche einen Dämpfer verpasst: Die am Mittwoch veröffentlichte Statistik der Filmförderungsanstalt zeigt, dass die Kinos in Deutschland im Jahr 2018 so wenige Tickets verkauften, wie es seit 1992 nicht mehr der Fall war. Die Zahl der Kinogänger sank bundesweit um 13,9 Prozent auf rund 105,4 Millionen. In Berlin ging die Zahl im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,6 Prozent auf rund 4,3 Millionen zurück. In Brandenburg betrug der Rückgang im selben Zeitraum sogar 15,6 Prozent auf rund 735.000. Als mögliche Gründe gelten: die Fußball-WM, der lange, heiße Sommer und die Konkurrenz durch Streamingdienste. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den drei großen Filmfestivals. Sie gilt als weltweit größtes Publikumsfilmfestival. Bis 17. Februar laufen rund 400 Filme. 2018 wurden rund 330.000 Kinokarten bei der Berlinale verkauft.

