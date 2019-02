Kundgebung am Potsdamer Platz

Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag vor dem Berlinale-Palast eine Kundgebung veranstalten. Grund ist der Tarifkonflikt beim Kinounternehmen Cinemaxx. In diesem Zusammenhang hat Ver.di die Berlinale-Festspielleitung aufgefordert, bei bevorstehenden Warnstreiks im Berliner Cinemaxx-Kino keine Streikbrecher zu dulden.