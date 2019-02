Die Toten Hosen hatten sich Anfang der 1980er Jahre aus der Düsseldorfer Punkszene heraus gegründet. Inzwischen gehören sie zu den erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum. "Ich wollte ergründen, was die Band nach all den Jahren noch zusammenhält und was das Erfolgsprinzip ist", sagte Kablitz-Post. Für Frontmann Campino war hingegen die andere Perspektive auf die Band sehr spannend: "Wie betrachtet jemand unsere Familie, unsere Seifenblase von außen? Was entdecken die da noch?", sagte er der Deutschen-Presse-Agentur. Außerdem sei der Zeitpunkt für den Film der richtige, betonte er mit einem Grinsen: "Wir sind in einer Phase, in der es nur noch abwärts geht. Besser die Doku jetzt machen, als in fünf Jahren".

Die Einstellung der Band zum Tourleben habe sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verändert, erzählte Campino. "Wir haben kein Problem mehr damit, uns professionell vorzubereiten, wir empfinden das nicht als Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen. Das war in den ersten Jahren unserer Karriere unmöglich." Damals sei man bei Konzerten aus seinem alltäglichen Leben ausgebrochen, "um Held zu sein für eine Nacht - heute ist das unser Leben".