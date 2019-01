Zwei Filme kommen aus China - und zwar jeweils von zweifachen Bärengewinnern: Wang Xiaoshuai (Silberne Bären 2001 für "Beijing Bicyle" und 2008 für "In Love We Trust") ist dieses Jahr mit "Di jiu tian chang" ("So Long, My Son") vertreten, Zhang Yimou (Goldener Bär 1988 für "Rotes Konrnfeld", Silberner Bär 2003 für "Hero" zeigt im Wettbewerb "Yi miao zhong" ("One Second"). Ein weitere Berlinale-Sieger aus China ist mit einer Produktion der Mongolei im Wettbewerb: Wang Quan'an (Goldener Bär 2007 für "Tuyas Hochzeit", Silberner Bär 2010 für "Apart Together") geht dieses Jahr mit "Öndög" ins Rennen.

L'adieu à la nuit (Farewell to the Night) von André Téchiné (Frankreich / Deutschland) – Außer Konkurrenz

Amazing Grace realisiert von Alan Elliott (USA) – Dokumentarfilm, außer Konkurrenz

Der Boden unter den Füßen von Marie Kreutzer (Österreich)

Di jiu tian chang (So Long, My Son) von Wang Xiaoshuai (Volksrepublik China)

Elisa y Marcela (Elisa & Marcela) von Isabel Coixet (Spanien)

Der Goldene Handschuh von Fatih Akin (Deutschland / Frankreich)

Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (God Exists, Her Name is Petrunya) von Teona Strugar Mitevska (Mazedonien / Belgien / Slowenien / Kroatien / Frankreich)

Grâce à Dieu (By the Grace of God) von François Ozon (Frankreich)

Ich war zuhause, aber von Angela Schanelec (Deutschland / Serbien)

The Kindness of Strangers von Lone Scherfig (Dänemark / Kanada / Schweden / Frankreich) - Eröffnungsfilm

Kız Kardeşler (A Tale of Three Sisters) von Emin Alper (Türkei / Deutschland / Niederlande / Griechenland)

Marighella von Wagner Moura (Brasilien) – Außer Konkurrenz

Mr. Jones von Agnieszka Holland (Polen / Großbritannien / Ukraine)

Öndög von Wang Quan'an (Mongolei)

The Operative (Die Agentin) von Yuval Adler (Deutschland / Israel / Frankreich / USA) – Außer Konkurrenz

La paranza dei bambini (Piranhas) von Claudio Giovannesi (Italien)

Répertoire des villes disparues (Ghost Town Anthology) von Denis Côté (Kanada)

Synonymes (Synonyms) von Nadav Lapid (Frankreich / Deutschland)

Systemsprenger von Nora Fingscheidt (Deutschland)

Ut og stjæle hester (Out Stealing Horses) von Hans Petter Moland (Norwegen / Schweden / Dänemark)

Varda par Agnès (Varda by Agnès) von Agnès Varda (Frankreich) – Dokumentarfilm, außer Konkurrenz

Vice (Vice – der zweite Mann) von Adam McKay (USA) – Außer Konkurenz

Yi miao zhong (One Second) von Zhang Yimou (Volksrepublik China)