Die Berlinale will ihre Retrospektive im nächsten Jahr den amerikanischen Schauspielerinnen Mae West, Rosalind Russell und Carole Lombard widmen. "Im Fokus stehen rund 30 Filme, in denen die jeweils unverwechselbaren Handschriften der Darstellerinnen im Genre der klassischen Hollywoodkomödie zum Ausdruck kommen", teilten die Filmfestspiele am Donnerstag in Berlin mit.