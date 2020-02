70. Berlinale wird mit "My Salinger Year" eröffnet

Bisher ist noch vieles offen, was die diesjährige Berlinale betrifft. Doch nun steht der Eröffnungsfilm fest: "My Salinger Year" mit Sigourney Weaver und Margaret Qualley feiert am 20. Februar im Berlinale-Palast Weltpremiere - allerdings nicht im Wettbewerb.

Der Film läuft als "Berlinale Special Gala". Damit wird die Berlinale in diesem Jahr überraschend nicht mit einem Wettbewerbsfilm eröffnet, wie es bisher üblich war. Die neue Festivalleitung hatte zuvor mitgeteilt, dass im Wettbewerb keine Filme mehr außer Konkurrenz gezeigt werden .

In der kanadisch-irischen Produktion wird die junge Schriftstellerin Joana (Margaret Qualley) porträtiert, die als Assistentin einer Literaturagentin (Sigourney Weaver) die Fanpost von Kultautor J.D. Salinger beantwortet. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman der US-Amerikanerin Joanna Rakoff.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die 70. Berlinale mit einer Coming-of-Age-Geschichte eröffnen", sagte der Künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian. Man werde "Margaret Qualley, Sigourney Weaver und weitere Mitglieder der großartigen Film-Crew in Berlin willkommen heißen."

Margaret Qualley, die Tochter der Schauspielerin Andie MacDowell, war kürzlich im Film "Once Upon a Time in Hollywood" von Regiesseur Quentin Tarantino zu sehen. Signorney Weaver hatte ihren Durchbruch 1979 mit der Hauptrolle in "Alien". Sie ist zweifache Golden-Globe-Gewinnerin und war dreimal für den Oscar nominiert.

