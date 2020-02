Bild: imago-images/Kurt Vinion

Berlinale | Vergabe der Preise - Sie begehren die Bären

29.02.20 | 12:52 Uhr

Die 70. Berlinale ist die erste der Nach-Kosslick-Ära – mit neuen Chefs und gestrafftem Wettbewerbsprogramm. Nun werden die Bären verteilt. Bei der Preisverleihung am Samstagabend entscheidet sich, wer die wichtigsten Auszeichnungen erhält. rbb|24 überträgt die Gala ab 19 Uhr im Livestream.

Bei der Berlinale findet am Samstagabend die feierliche Preisverleihung statt. Am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte werden ab 19 Uhr der Goldene und sieben Silberne Bären verliehen.

Auch zwei deutsche Filme im Wettbewerb

Am Wettbewerb der 70. Internationalen Filmfestspiele hatten sich in den vergangenen zehn Tagen insgesamt 18 Filme beteiligt – fünf weniger als im vergangenen Jahr. Mit "Undine" von Christian Petzold und "Berlin Alexanderplatz" von Burhan Qurbani nehmen auch zwei deutsche Produktionen am Rennen um die Bären teil. Diese beiden Filme liegen auch in der Wertung der rbb|24-Filmkritiker auf den vorderen Plätzen.



rbb|24-Kritiker sehe iranischen Film vorne

Platz eins unserer Kritikerwertung hat jedoch der erst am Freitag und zuletzt gezeigte Wettbewerbsfilm der diesjährigen Berlinale gesetzt: "Sheytan vojud nadarad" (There Is No Evil) von Mohammad Rasoulof. An der Gala kann der iranische Regisseur allerdings nicht teilnehmen. Wegen der Unterdrückung abweichender Meinungen durch das Regime in Teheran darf Rasoulof seine Heimat seit 2017 nicht mehr verlassen. Festivalexperten gehen davon aus, dass die siebenköpfige Jury unter der Leitung von Jeremy Irons auch den US-Independent-Film "Never Rarely Sometimes Always" in der Regie von Eliza Hittman berücksichtigen wird. Darins sind sich auch unsere Filmkritiker Anna Wollner und Fabian Wallmeier einig.

Viele Hürden bei den diesjährigen Festspielen

Die erste Berlinale unter der Leitung von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek stand nicht unter dem günstigsten Stern: Am Potsdamer Platz, dem Herz des Festivals, wird gebaut, mit dem Cinestar schloss dort ein zentrale Spielort. Dann waren erst wenige Tage vor dem Beginn der Filmfestspiele neue Erkenntnisse über die NS-Verstrickungen des früheren Berlinale-Direktors Alfred Bauer (1911-1986) bekannt geworden. Sie wogen aus Sicht der Festivalleitung so schwer, dass der nach Bauer benannte Preis abgesetzt und durch einen Sonderpreis "Silberner Bär - 70. Berlinale" ersetzt wurde. Die Aufarbeitung dieses historischen Berlinale-Kapitels dürfte die neuen Berlinale-Chefs noch eine Weile beschäftigen. Niemand konnte damit rechnen, dass die Anschläge in Hanau am Vortag einen dunklen Schatten auf die Eröffnung des Festivals am 20. Februar werfen würden. Mit einer Schweigeminute gedachten die Gala-Gäste der Opfer.

Baustellenprobleme und Corona-Debatten

Während des Festivals brachte das neuartige Corona-Virus mit zehntausenden Gästen aus dem In- und Ausland immer wieder Gesprächsstoff. Zudem haben sich laut den Organisatoren des Filmfestivals für die Preisverleihung am Samstagabend Klimaaktivisten angekündigt: Sie wollen offenbar den roten Teppich besetzen, heißt es in einer Mitteilung am Samstag. Das alles lenkt ein wenig davon ab, dass die diesjährige Berlinale ohnehin eine ganz besondere ist: Nach 18 Jahren unter Dieter Kosslick war die künstlerische und wirtschaftliche Leitung im vergangenen Jahr in die Hände von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek gelegt worden. Sie sollen frischen Wind ins Festival bringen.

Encounters und Dokumentarfilmpreis

Dass die Chefs das Festival nach zwei Jahrzehnten Kosslick nicht komplett umkrempeln würden, war von vornherein klar - doch erste Veränderungen hat es gegeben. So wurde das Programm von 400 auf 340 Filme reduziert, die Unterkategorie "Außer Konkurrenz" gestrichen. Dafür hat die Doppelspitze einen zweiten Wettbewerb Encounters - für ästhetisch und formal ungewöhnliche Filme ins Leben gerufen. Auch in diesem Bereich werden am Samstagabend drei Preise vergeben: Bester Film, Beste Regie sowie der Spezialpreis der Jury. Der rbb stiftet in diesem Jahr zum ersten Mal einen Preis für den besten Dokumentarfilm der Berlinale. Nominiert sind 21 aktuelle Beiträge aus den Sektionen Wettbewerb, Berlinale Special, Encounters, Panorama, Forum, Generation und Perspektive Deutsches Kino. Auch dieser Gewinner wird am Samstagabend verkündet.

