Die Berlinale wirbt 2020 auf ihren Plakaten in grafischer Optik - und ohne große Bären. Das aktuelle Hauptmotiv zeigt ein großes gelbes "B" über dem quer die Zahl 70 liegt - passend zur 70. Ausgabe des Festivals.

Der Plakatentwurf für die Internationalen Filmfestspiele Berlin (20. Februar bis 1. März) stammt von der Berliner Designagentur State. Die Plakate werden ab dem 27. Januar 2020 im Berliner Stadtbild zu sehen sein.



In den vergangenen vier Jahren posierte auf den Plakaten ein Bär an verschiedenen Orten und Szenerien der Hauptstadt: über den Dächern, in der U-Bahn oder auf einem Fahrrad am Potsdamer Platz.