Die Berlinale hat weitere Filmtitel ihres diesjährigen Programms veröffentlicht. Darunter ist der neue Film der Regisseurin Anne Zohra Berrached. Sie hatte schon vor einigen Jahren ihr Drama "24 Wochen" auf dem Festival vorgestellt. Ihr neuer Film "Die Welt wird eine andere sein" soll in der Sektion Panorama laufen. Der Film erzählt die Geschichte der jungen Medizinstudentin Asli, die sich zwischen Selbstbestimmung, traditionellem Elternhaus und ihrer aufopfernden Liebe zu Said selbst verorten muss, teilten die Filmfestspiele in Berlin am Mittwoch mit.

In der Reihe Panorama laufen unter anderem auch das Familiendrama "Der menschliche Faktor" mit Schauspieler Mark Waschke und der Horrorfilm "Censor" von Prano Bailey-Bond, beide Titel standen auch auf dem Programm des Sundance Film Festivals in den USA.

Am Donnerstag will die Berlinale die Filme für den Wettbewerb bekanntgeben - also die Titel, die in diesem Jahr um den Goldenen Bären und um die Silbernen Bären konkurrieren. Wegen der Pandemie werden die Filmfestspiele diesmal geteilt - im März ist ein digitaler Branchentreff geplant, im Juni ein öffentliches Festival.



Fortgesetzt wird auch die Reihe Encounters. Der künstlerische Leiter Carlo Chatrian will damit wagemutige Arbeiten auszeichnen. Zum Programm gehören etwa "Sozialhygiene" von Denis Côté, "Blutsauger" von Julian Radlmaier mit Corinna Harfouch und die Schweizer Produktion "Das Mädchen und die Spinne" mit Henriette Confurius.