"Wir alle feiern zusammen hier heute "The Return of Cinema!" ruft Moderatorin Hadnet Tesfai dem Gala-Publikum im Open-Air-Kino auf der Museumsinsel zu. Sie erntet dafür viel Applaus. Endlich wieder Kino! Auf diese Formel lässt sich der Eröffnungsabend des Berlinale Summer-Special bringen.

Saskia Rosendahl, die im Wettbewerbsfilm "Fabian" mitspielt, einer Erich-Kästner-Verfilmung von Dominik Graf, freut sich auf die Premiere am 10. Juni auf der großen Leinwand: "Das fühlt sich unwirklich an, ich glaube es fast erst, wenn ich dastehe. Aber: Dafür macht man das alles." Der Film beleuchte gut die 1930er Jahre. "Aber vor allem ist es eine Geschichte über das Leben, das Beobachten, über Liebe, Zweifel, Ängste, das Wiederaufstehen und mit der Zeit zu fallen und zu stehen und zu hoffen. Es ist einfach ein dreistündiger sehr lebendiger überhaupt nicht langer Kinofilm. Wirklich, es ist einfach Kino."

Die Stimmung ist gelöst am Eröffnungsabend des Berlinale Summer-Special im eigens für das Festival aufgebauten Open-Air-Kino mitten im historischen Zentrum Berlins auf der Museumsinsel. Im Hintergrund quietscht die S-Bahn, Feuerwehrsirenen mischen sich von außen in den Gala-Sound. Es fühlt sich sommerlich und ungezwungen an, und so sind auch die Outfits der meisten Gäste. Sie fühle sich ein wenig overdressed, lacht Maria Schrader, in ihrem raffinierten, weißen Designerkleid versprüht die Regisseurin ein bisschen Glamour. Passenderweise geht sie bald nach Hollywood. Schon nächste Woche wird sie in die USA abreisen, um die Enthüllungsgeschichte des #metoo-Skandals um Harvey Weinstein zu verfilmen.

Sei sie eingeladen worden, bei einem Projekt die Regie zu übernehmen. "Das heißt 'She Said' und das ist die Geschichte der beiden Journalistinnen, die für die "New York Times" die Investigation verfolgt haben. Das war für mich eine große Überraschung." Auf der Berlinale läuft im Wettbewerb Schraders Film "Ich bin dein Mensch" - Maren Eggert nimmt am Sonntag dafür den Silbernen Bären für das Beste Schaupiel entgegen.