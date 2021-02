Der öffentliche Teil der diesjährigen Berlinale findet vom 9. bis zum 20. Juni statt. Das hat die Festivalleitung am Montag mitgeteilt. Ende vergangenen Jahres hatte die Berlinale mitgeteilt, dass das Festival auf Frühjahr und Sommer aufgeteilt wird. Der digitale Branchentreff, der sonst zeitgleich zum Publikumsfestival stattfand, ist jetzt für März geplant.

Die Berliner Filmfans müssen sich also bis zum Sommer gedulden. Dann sollen Filmvorführungen für jeden in der ganzen Stadt stattfinden, wie Knut Elstermann vom rbb, der bei einem Berlinale-Pressegespräch am Montag dabei war, erläuterte [radioeins.de]. 100 Filme sollen gezeigt werden, teilweise auch bei Open-Air-Vorführungen, so Elstermann. Allerdings aufgrund Corona unter Vorbehalt. Denn: "Man muss dann gucken, ob das alles so möglich sein wird." Das konkrete Programm soll nächste Woche veröffentlicht werden.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Berlinale in diesem Jahr auf eine Jury aus sechs Filmschaffenden setzt. Die Regisseurinnen und Regisseure haben in der Vergangenheit selbst einen Goldenen Bären gewonnen.

Die Preisträger 2021 sollen dann im März bekanntgegeben werden, wie die Festivalleitung am Montag in Berlin bekanntgab.

Zur Internationalen Jury gehören diesmal Mohammed Rassulof ("Es gibt kein Böses"), Nadav Lapid ("Synonyme"), Adina Pintilie ("Touch Me Not"), Ildikó Enyedi ("Körper und Seele"), Gianfranco Rosi ("Seefeuer") und Jasmila Zbanic ("Grbavica"). Einen Juryvorsitz gibt es diesmal nicht.