Mit dem Hauptpreis der Berlinale hat die sechsköpfige Jury am Freitag den rumänischen Film "Bad Luck Banging or Loony Porn" von Radu Jude ausgezeichnet. Zwei deutsche Produktionen wurden mit einem Silbernen Bären geehrt.

Die diesjährigen 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin haben am Freitag die Hauptpreisträger bekannt gegeben. Mit dem Goldenen Bären wurde die rumänische Satire "Bad Luck Banging or Loony Porn" von Radu Jude ausgezeichnet. Der Film "fängt auf der Leinwand den eigentlichen Gehalt, die Quintessenz, Geist und Körper, die Wertvorstellungen und das nackte Fleisch unseres gegenwärtigen Augenblicks ein", heißt es in der Jury-Begründung. Der Goldene Bär für den Besten Film gilt als höchste Auszeichnung der Berlinale.

Auch zwei deutsche Filme wurden geehrt: Über einen Silbernen Bären für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle konnte sich die Berlinerin Maren Eggert freuen. In "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader spielt sie eine Frau, die sich in einem Humanoiden verliebt. Damit schaffe sie "eine unvergessliche Figur, mit der wir uns identifizieren können – was uns dazu bringt, über unsere Gegenwart und unsere Zukunft nachzudenken, über unsere Beziehungen und darüber, was wir wirklich im Leben wollen."



Die Langzeitdoku "Herr Bachmann und seine Klasse" von Maria Speth erhielt den Silbernen Bären Preis der Jury: "Aus der Perspektive der Regisseurin beobachtet ist dieser Lehrer einzigartig: er gestaltet ein System in der Krise – unser europäisches Bildungssystem – um, federt es ab, macht es menschlicher, und diese Menschlichkeit macht es viel wirksamer", so die Begründung.